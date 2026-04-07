К 2300 году может освободиться территория размером с Кировскую область

Новое исследование, опубликованное в Nature Climate Change, впервые учитывает не только отступление ледников, но и поднятие суши после освобождения от ледяного груза, а также изменение уровня моря. По расчётам, к 2300 году при высоком сценарии таяния может обнажиться до 120 610 квадратных километров земли. Это примерно как площадь штата Пенсильвания или Кировская область, если брать Российский регион.

Под ледяным щитом Антарктиды находятся горы, каньоны, долины и даже вулканы. В зонах, которые могут освободиться ото льда, уже известны или предполагаются залежи меди, золота, серебра, железа и платины. Крупнейшие участки новой суши, по прогнозам, появятся на территориях, на которые претендуют Аргентина, Чили и Великобритания.

Сейчас Антарктический договор (в силе с 1959 года) запрещает коммерческую добычу полезных ископаемых. Разрешается только научная деятельность. Однако в 2048 году стороны договора могут инициировать пересмотр его экологического протокола. По мнению авторов исследования, появление доступных минеральных ресурсов может подтолкнуть страны с территориальными претензиями к попыткам изменить правила.

Профессор международного права Сиднейского университета Тим Стивенс (Tim Stephens) считает, что одного появления суши недостаточно для пересмотра договора. Антарктида останется чрезвычайно сложным местом для добычи ресурсов. К тому же, трансформация экосистемы может, наоборот, усилить стремление стран к сотрудничеству в области охраны окружающей среды.