Двигатель ПД-8 для SJ-100 и Бе-200 подтвердил надежность в условиях обледенения на стендах и в реальных полётах в Архангельской области.

В ОАК (входит в Ростех) отчитались об успешном завершении ключевого этапа испытаний нового двигателя ПД-8. Эту силовую установку создавали для региональных авиалайнеров. Техника подтвердила свою работоспособность в суровых погодных условиях — сначала на наземных стендах, а затем в воздухе на борту самолета «Суперджет» в небе над Архангельской областью.

Источник фото: www.uecrus.com

Стендовые испытания на обледенение длились три месяца на базе ЦИАМ. Инженеры воссоздавали обстановку, приближенную к реальному полету: на вход двигателя подавали насыщенный влагой холодный воздух. В результате на элементах конструкции — носке воздухозаборника, лопатках вентилятора и деталях компрессора низкого давления намерзал лёд. Такие тесты позволяют оценить, как силовая установка сохраняет устойчивость при обледенении и выдерживает ли сброс ледяной корки..

Параллельно ПД-8 испытывали в реальной обстановке во время сертификационных вылетов «Суперджета» в Архангельской области. Самолет специально направляли в зоны сильного обледенения, где за считанные минуты нарастала ледяная шуба толщиной 8–10 миллиметров. Специалисты следили за поведением силовой установки: что происходит при попадании льда в каналы воздухозаборника, насколько эффективно работает противообледенительная система, насколько безопасно управлять машиной в таких условиях. Результаты лётных проверок совпали с данными наземных испытаний.

Источник фото: www.uecrus.com

Ранее ПД-8 выдержал 150-часовой тест, имитировавший долгосрочную эксплуатацию. На открытом стенде в Рыбинске силовую установку подвергали испытаниям на попадание птиц, отрыв лопатки вентилятора и забор воды — всё прошло штатно. Дополнительно проверили акустические характеристики, работу при боковом ветре и функционирование реверсивного устройства. Все эти тесты проводились на тяге, превышающей 8 тонн.

ПД-8 представляет собой турбореактивный двухконтурный двигатель. Его разработали и выпускают на рыбинском предприятии ОДК-Сатурн с использованием отечественных технологий и российских материалов. Тяга двигателя около 8 тонн. Он предназначен для оснащения ближнемагистральных самолетов SJ-100 и самолетов-амфибий Бе-200, которые выпускается ОАК.