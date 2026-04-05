Исследователи обнаружили на действующем подводном вулкане Аксиал три колоссальных лавовых поля площадью до 100 кв. км. Каждое толщиной до 130 метров.

Группа учёных из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI, США) раскрыла детали строения активного подводного вулкана Аксиал, расположенного на хребте Хуан-де-Фука в северо-восточной части Тихого океана, примерно в 500 км от побережья Орегона и Вашингтона. Этот вулкан, известный своими извержениями с 1980-х годов, оказался обладателем уникальных геологических структур, сформировавшихся под водой.

Используя связку автономных и дистанционно управляемых роботизированных аппаратов, исследователи составили карту высокого разрешения. Главной находкой стали три исключительно крупных лавовых поля, расположенных в удалённых рифтовых зонах вулкана. Каждое из них простирается на 65–100 квадратных километров и достигает толщины до 130 метров. Внутри этих полей учёные обнаружили сеть глубоких, соединенных между собой лавовых прудов — объектов, которые, по их словам, не имеют явных аналогов ни на суше, ни на дне океана.

Механизм формирования этих структур оказался необычным. Потоки лавы сначала растекались вширь, а затем, когда их движение замедлялось, начинали толстеть изнутри за счет продолжающегося поступления расплава. Этот процесс, называемый инфляцией, приводил к вздутию поверхности, ее растрескиванию и обрушению отдельных участков затвердевшей коры. В результате возникали глубокие ямы, а некоторые лавовые пруды оставались расплавленными до тех пор, пока разломы не давали жидкой породе стечь.

Ученые связывают эти грандиозные извержения с быстрой подпиткой магмой из центральной камеры вулкана через вертикальные каналы. Согласно полученным данным, самое последнее такое событие произошло около 1200 лет назад и, возможно, совпало с резким обрушением вершинной кальдеры вулкана. Более древние лавовые поля, по-видимому, сформировались в результате аналогичных процессов. Открытие не только проливает свет на то, как подводные извержения формируют океанское дно, но и помогает лучше оценивать опасность цунами от подобных вулканов.