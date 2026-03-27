Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Читатели заподозрили The New York Times в публикации написанной нейросетью статьи
The New York Times заподозрили в публикации ИИ-текста в колонке Modern Love, обнаружив в статье характерные для нейросетей стилистические приемы.

Читатели и журналисты заподозрили, что статья New York Times в колонке Modern Love была сгенерирована искусственным интеллектом. Поводом стал текст канадской писательницы Кейт Гилган «Меня признали непригодной для материнства» (опубликован в ноябре 2025 года), в котором пользователи соцсетей обнаружили характерные для нейросетей стилистические приемы. Редактор издания Lit Mag News написала в соцсети, что текст «читается как ИИ-халтура», NYT в ответ заявила, что журналистика у них исключительно человеческая прерогатива.

Спор начался в выходные, когда Туч выложила скриншот с фрагментом статьи: «Не ненависть. Не гнев. Просто плоская окончательность сердца, слишком уставшего продолжать попытки». Пользователи разделились: одни поддержали версию об ИИ, другие узнали стиль редактора Modern Love, который работает в колонке около двадцати лет.

Третьи отметили опасность обвинений автора в использовании нейросетей только на основе стиля. Несколько человек приложили скриншоты детекторов ИИ, но их точность, как известно, оставляет желать лучшего.

В газете заявили, что любой материал с активным использованием генеративного ИИ должен сопровождаться чётким раскрытием метода. Сейчас в издании действует политика, согласно которой вся журналистика остается человеческой, а любые эксперименты с нейросетями проходят с человеческим контролем и соблюдением журналистских стандартов.

Спор о колонке Modern Love — лишь эпизод в истории. В последние годы ИИ наводнил медиа: от CNET и Sports Illustrated до Wired, Business Insider и Chicago Sun-Times — везде находили статьи, сгенерированные нейросетями.

#сша #искусственный интеллект #скандал #new york times #генерация #генерация контента #генерация текстов
Источник: futurism.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter