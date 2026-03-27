The New York Times заподозрили в публикации ИИ-текста в колонке Modern Love, обнаружив в статье характерные для нейросетей стилистические приемы.

Читатели и журналисты заподозрили, что статья New York Times в колонке Modern Love была сгенерирована искусственным интеллектом. Поводом стал текст канадской писательницы Кейт Гилган «Меня признали непригодной для материнства» (опубликован в ноябре 2025 года), в котором пользователи соцсетей обнаружили характерные для нейросетей стилистические приемы. Редактор издания Lit Mag News написала в соцсети, что текст «читается как ИИ-халтура», NYT в ответ заявила, что журналистика у них исключительно человеческая прерогатива.

Спор начался в выходные, когда Туч выложила скриншот с фрагментом статьи: «Не ненависть. Не гнев. Просто плоская окончательность сердца, слишком уставшего продолжать попытки». Пользователи разделились: одни поддержали версию об ИИ, другие узнали стиль редактора Modern Love, который работает в колонке около двадцати лет.

Третьи отметили опасность обвинений автора в использовании нейросетей только на основе стиля. Несколько человек приложили скриншоты детекторов ИИ, но их точность, как известно, оставляет желать лучшего.

В газете заявили, что любой материал с активным использованием генеративного ИИ должен сопровождаться чётким раскрытием метода. Сейчас в издании действует политика, согласно которой вся журналистика остается человеческой, а любые эксперименты с нейросетями проходят с человеческим контролем и соблюдением журналистских стандартов.

Спор о колонке Modern Love — лишь эпизод в истории. В последние годы ИИ наводнил медиа: от CNET и Sports Illustrated до Wired, Business Insider и Chicago Sun-Times — везде находили статьи, сгенерированные нейросетями.