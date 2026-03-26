На литейном заводе «КАМАЗа» запустили 3D-принтер, который печатает стержни для отливок с точностью до 300 микрометров. Он повысил производительность участка в 8–10 раз.

В литейном цехе автогиганта установили новое оборудование для 3D-печати стержней. Это формообразующие элементы, которые создают полости и сложные контуры в отливках. Для принтера подготовили отдельное помещение с контролируемым микроклиматом. Температура поддерживается в диапазоне 18–26 градусов, влажность — не выше 40 процентов.

По словам начальника техотдела производства стального литья Рафила Нуруллина, 3D-принтер дает сразу несколько преимуществ. Точность печати достигает 300 микрометров, что позволяет изготавливать стержни сложной конфигурации, которые невозможно получить другими способами. Производительность выросла в 8–10 раз: если раньше за смену вручную делали около 10 стержней, теперь печатают около 80–100.

Сейчас на принтере изготавливают около 100 видов стержней. В основном они нужны для отливок автомобилей КАМАЗ поколения К5. Если требуется внести изменения в конструкцию, корректируют 3D-модель — и после этого обновленный стержень можно получить уже на следующий день. Стержни используют в производстве цветного и стального литья, а при необходимости изготавливают и для чугунного литья.