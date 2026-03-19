This_is_the_way
Миссия NASA ESCAPADE выяснит причину потери Марсом атмосферы и превращения его в пустыню
Два зонда NASA изучат как солнечный ветер уничтожил атмосферу Марса превратив планету в безжизненную пустыню. Уникальная связка аппаратов позволит впервые увидеть этот процесс в динамике и подготовить людей к полету на Красную планету.

Два зонда NASA, запущенные в ноябре 2025 года в рамках миссии ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), приближаются к Марсу, чтобы разгадать тайну его драматической трансформации. Ученые знают, что миллиарды лет назад Красная планета была достаточно тёплой, обладала плотной атмосферой и океанами жидкой воды, но сегодня это холодный и сухой мир с разрежённой газовой оболочкой. Главным виновником изменений считают солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц, который постепенно «сдул» марсианскую атмосферу в космос.

Источник изображения: Scitechdaily.com

Уникальность ESCAPADE в том, что это первая миссия с двумя аппаратами, работающими в тандеме на орбите другой планеты. Такой «стерео»-подход позволит одновременно наблюдать, как солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Марса, и отличать причину от следствия.

Сначала зонды будут двигаться по одной орбите с интервалом в несколько минут, фиксируя изменения в атмосфере, а затем разойдутся. Один останется ближе к планете, другой уйдет дальше, чтобы измерять параметры солнечного ветра до его столкновения с Марсом.

Жёлтые линии — магнитное поле от Солнца, синие — поле самой планеты.
При их присоединении (белые искры) красные линии открывают путь для утечки атмосферы в космос.
Источник изображения: Scitechdaily.com

Полученные данные будут важны для будущих пилотируемых миссий. В отличие от Земли, Марс не обладает глобальным магнитным полем. Его защита обеспечивается лишь слабыми остаточными полями в коре и взаимодействием солнечного ветра с ионосферой. Радиация здесь представляет серьезную угрозу для человека, а нестабильность ионосферы осложняет связь и навигацию. Понимание этих процессов поможет NASA подготовиться к высадке астронавтов.

Инженеры также тестируют новую траекторию полета: вместо прямого броска зонды совершают петлю через точку Лагранжа L2 и используют гравитацию Земли для разгона. Это позволяет запускать миссии в более гибкие окна. Прибытие к Марсу ожидается в сентябре 2027 года.

#космос #nasa #марс #красная планета #жизнь на марсе #зонд #escapade #атмосфера марса
Источник: scitechdaily.com
