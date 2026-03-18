В мессенджере MAX стартовало экспериментальное внедрение инструмента по созданию стикеров. К тестированию привлекли инфлюенсеров, знаменитостей и представителей СМИ, сообщили в компании.

Изображение: Flux ai

Присоединиться к созданию стикеров смогут пока только авторы с категорией «А+». То есть те, у кого не менее 10 тысяч подписчиков в одной из соцсетей. Для участия нужно воспользоваться чат-ботом «Стикеры в MAX».

Чтобы сделать собственный набор стикеров, пользователь открывает бота, нажимает «Начать», затем «Открыть» и загружает изображения из галереи или файлов устройства. После этого необходимо указать название стикерпака.

Авторы также могут редактировать готовые наборы: менять название, привязывать к каждому стикеру эмодзи и ключевые слова, добавлять новые картинки или удалять те, которые они посчитают ненужными. Также предусмотрена функция публикации и обмена созданными наборами.

Таким образом платформа пытается расширить инструментарий для авторов и повысить численность и вовлеченность аудитории через настраиваемый контент.