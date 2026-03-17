На конференции GTC 2026 компания NVIDIA анонсировала пятое поколение своей технологии масштабирования DLSS. Это не обновление, а новый подход к рендерингу, объединяющий классическую 3D-графику с генеративным ИИ.

DLSS 5 берет обычный кадр из игры и пропускает через нейросеть. Модель анализирует сцену, определяя расположение персонажей, а также детали, такие как волосы, ткани и кожа. Она также учитывает источник света — находится ли он спереди, сзади или же вокруг царит полумрак. Исходя из этого понимания, ИИ добавляет фотореалистичные детали: подповерхностное рассеивание на коже, блики на ткани и взаимодействие света с волосами. При этом структура исходной сцены остаётся нетронутой. Всё происходит в реальном времени вплоть до разрешения 4K, сохраняя при этом плавность игрового процесса.

Дженсен Хуанг описал технологию так: «Мы соединили управляемую 3D-графику с генеративным ИИ и вероятностными вычислениями. Один подход полностью предсказуем, другой — хоть и вероятностный, но невероятно реалистичный. Мы объединили их, управляя ими через структурированные данные, и результат прекрасен и полностью контролируем».

Демонстрацию проводили на ПК с двумя RTX 5090, но для работы достаточно одной видеокарты серии RTX 50 (Blackwell). Технология заточена под новые GPU, хотя ранее на CES 2026 показывали DLSS 4.5 с Multi-Frame Generation до 6x.

В списке поддерживаемых игр будут Resident Evil Requiem, Starfield, Hogwarts Legacy, Assassin‘s Creed Shadows, Delta Force, Naraka: Bladepoint, ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, а также Phantom Blade Zero, AION 2 и другие. Партнерами проекта выступают Bethesda, Capcom, Ubisoft, Tencent, NetEase, Warner Bros.

Релиз технологии намечен на осень 2026 года. Разработчики получат инструменты для тонкой настройки: интенсивность эффектов, цветокоррекцию, и маски чтобы сохранить уникальный стиль своих игр. Интеграция идет через тот же NVIDIA Streamline, что и раньше.

