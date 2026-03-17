Согласно новым данным, расходы на строительство дата-центров в Соединенных Штатах в конце прошлого года впервые превысили затраты на возведение офисных зданий, что знаменует фундаментальный сдвиг в коммерческой недвижимости.

Ярким примером этого тренда являются окрестности Колумбуса, штат Огайо, где в 2017 году одна из крупных фирм построила свой вычислительный центр. С тех пор в регион устремились и другие технологические гиганты благодаря стабильной экономике, доступу к молодым специалистам из местных университетов и наличию ресурсов — электроэнергии, воды и земли. Сегодня здесь уже развернули или планируют свои кампусы Amazon, Google и Microsoft.

Как отмечает Мэтт Кунц (Matt Kunz), вице-президент Turner Construction (компания выступала подрядчиком при строительстве), этот регион стал точкой притяжения для всей отрасли. И такие процессы идут по всей Америке: стремительный рост облачных сервисов и развития искусственного интеллекта требует колоссальных вычислительных мощностей, под которые нужны новые помещения. Офисный же сегмент, напротив, стагнирует на фоне перехода на удаленную работу и оптимизации площадей.

Эксперты полагают, что разрыв будет только увеличиваться: инвестиции в цифровую инфраструктуру продолжают расти, тогда как традиционные офисы теряют привлекательность для девелоперов.