Аппарат NASA передал снимки необычных скальных образований на склонах горы Шарп. Сети из минеральных гребней высотой до двух метров образовались несколько миллиардов лет назад из-за грунтовых вод.

Марсоход Curiosity уже несколько месяцев изучает на горе Шарп необычный ландшафт. Вся местность покрыта пересекающимися каменными гребнями высотой от метра до двух. Между ними песчаные впадины. С орбиты эти образования выглядят как гигантская паутина, растянутая по поверхности планеты.

Панорама, полученная марсоходом NASA Curiosity с помощью инструмента Mastcam 26 сентября 2025 года. Источник: Space.com

Ученые считают, что сеть возникла из‑за грунтовых вод. Вода циркулировала по трещинам в породе и откладывала там минералы. Со временем ветер выдул мягкие участки, а твердые, соотвественно, остались. Это говорит о том, что вода на Марсе могла существовать дольше, чем предполагали раньше.

В сентябре 2025 года Curiosity сделал детальные снимки местности камерой Mastcam. На изображениях видны не только гребни, но и мелкие шарики размером с горошину. Это минеральные бугорки, еще одно доказательство существования воды в прошлом. Они разбросаны по стенкам гребней и на дне впадин. Такое расположение удивило ученых, они ожидали увидеть скопления ближе к центральным трещинам.

Эти бугорки образовались из минералов, оставшихся после высыхания грунтовых вод на Марсе миллиарды лет назад. Марсоход NASA Curiosity сделал снимки во время изучения геологических структур 21.08.2025. Источник: Space.com

Управлять ровером в этой зоне сложно. Местами гребни похожи на узкие дороги. Ширина хребтов едва превышает размер самого аппарата. Операторам приходится аккуратно вести машину по каменистым хребтам и следить, чтобы колеса не завязли в песке на дне.

Curiosity также взял там пробы грунта. Анализ показал наличие глинистых минералов на вершинах гребней и карбонатов во впадинах. Химический состав помогает восстановить условия, в которых формировались породы.

Каждый слой горы Шарп хранит информацию о климате прошлого. Чем выше поднимается ровер, тем более сухие отложения встречаются на пути. Но паутинообразные структуры говорят о том, что вода возвращалась эпизодически даже в поздние периоды. В марте аппарат покинет эту зону и продолжит подъем.