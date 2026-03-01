Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Марсоход Curiosity нашел на Марсе каменные паутины
Аппарат NASA передал снимки необычных скальных образований на склонах горы Шарп. Сети из минеральных гребней высотой до двух метров образовались несколько миллиардов лет назад из-за грунтовых вод.

Марсоход Curiosity уже несколько месяцев изучает на горе Шарп необычный ландшафт. Вся местность покрыта пересекающимися каменными гребнями высотой от метра до двух. Между ними песчаные впадины. С орбиты эти образования выглядят как гигантская паутина, растянутая по поверхности планеты.

Может быть интересно

Панорама, полученная марсоходом NASA Curiosity с помощью инструмента Mastcam 26 сентября 2025 года. Источник: Space.com

Ученые считают, что сеть возникла из‑за грунтовых вод. Вода циркулировала по трещинам в породе и откладывала там минералы. Со временем ветер выдул мягкие участки, а твердые, соотвественно, остались. Это говорит о том, что вода на Марсе могла существовать дольше, чем предполагали раньше.

В сентябре 2025 года Curiosity сделал детальные снимки местности камерой Mastcam. На изображениях видны не только гребни, но и мелкие шарики размером с горошину. Это минеральные бугорки, еще одно доказательство существования воды в прошлом. Они разбросаны по стенкам гребней и на дне впадин. Такое расположение удивило ученых, они ожидали увидеть скопления ближе к центральным трещинам.

Эти бугорки образовались из минералов, оставшихся после высыхания грунтовых вод на Марсе миллиарды лет назад. Марсоход NASA Curiosity сделал снимки во время изучения геологических структур 21.08.2025. Источник: Space.com

Управлять ровером в этой зоне сложно. Местами гребни похожи на узкие дороги. Ширина хребтов едва превышает размер самого аппарата. Операторам приходится аккуратно вести машину по каменистым хребтам и следить, чтобы колеса не завязли в песке на дне.

Curiosity также взял там пробы грунта. Анализ показал наличие глинистых минералов на вершинах гребней и карбонатов во впадинах. Химический состав помогает восстановить условия, в которых формировались породы.

Каждый слой горы Шарп хранит информацию о климате прошлого. Чем выше поднимается ровер, тем более сухие отложения встречаются на пути. Но паутинообразные структуры говорят о том, что вода возвращалась эпизодически даже в поздние периоды. В марте аппарат покинет эту зону и продолжит подъем. 

#сша #космос #nasa #марс #исследования #фото #марсоход #планета #curiosity #вода на марсе
Источник: space.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
6
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
3
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
+
Переводчик Google научился выбирать правильные идиомы
+
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
4
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
3
Владелец Intel Core 9 273PQE с 12 P-ядрами пытается заставить его работать на матплате Asus Z790
+
Пользователь отправил модуль ОЗУ производителю по гарантии и получил лишь треть от его текущей цены
+
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
13
Бывший сотрудник Rockstar поделился некоторыми внутриигровыми особенностями GTA 6
+
Геймдиректор DOOM The Dark Ages сравнил будущее дополнение к игре с полноценным сиквелом
+
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
В Татарстане тестируют робота-уборщика снега, способного заменить труд до 30 дворников
1
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro получили поддержку стандарта Bluetooth 6.1
+
Информатор опубликовал рендеры 32-ядерного и 8-ядерного настольных процессоров AMD на базе Zen 7
+
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR4 на 64 ГБ в 60 раз дешевле его реальной цены
3
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
6

Популярные статьи

«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
17
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
2

Сейчас обсуждают

lighteon
23:44
Скрин на память возни с Gallium Nine. В итоге пощупал его на Lubuntu 22.04 с Wine Staging 9.21... Последняя поддерживающая его Mesa 24.3.4, но у меня не хватило терпения разобраться с ее сборкой, чтоб...
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
Purga
23:21
Уже как 3-4 года это происходит и дальше только хуже. Если хотите норм сайт про железо, вам сюда https://3dnews.ru/
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
Алексей Макаров
23:02
В серверах уже по 100 ядер есть и ничего
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
YURKA1205
22:46
это в каком городе только на регистрации спрашивают паспорт? Сколько не летал, везде минимум 2 раза спрашивают. На регистрации и на входе в накопитель,...в питере 3 раза, в сочи 3 раза
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
tolya21
22:44
Процессоры наоборот подорожали с лета 2025 процентов на 40!
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
tolya21
22:43
Путин уже всё профукал. Успокойтесь. Помог вспомнить НАТО для чего оно существует,. В Европе закрутился ВПК. Россия теперь почти полностью окружена странами НАТО. А из союзничков только Северная Корея...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
salexa
22:39
скока человек погибло ?
Инженеры из Австрии изготовили самый маленький QR-код размером менее двух микрометров
linux4ever
22:37
Так ты грока поспрашивай, он тебе всегда выпишет список лекарств и процедур.
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
Шапошников
22:34
До 40к стоит G.Skill DDR 5 32 Gb c таймингами 36-36-36, не больше, как ты утверждаешь 50+. Процессор 7800Х3D стоит уже меньше 30 тыс.
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Дима
22:33
Вот именнго, что ПОСЛЕ не только РАСПАДА, и дело не только в распаде а в Перевороте. И ЧТО Я НЕ ПОНЯЛ??? СССР -25% ВВП от мирового, а РФ 3%. !!! Я в теме более 40 лет. помню времена когда Китай на...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter