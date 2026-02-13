Австралийский журнал Wheels признал гибридный пикап BYD Shark 6 лучшим в классе, отметив комфорт, технологичность и цену, несмотря на ограниченную пригодность для тяжелого бездорожья.

Журнал Wheels, одно из старейших автомобильных изданий Австралии, признал гибридный пикап BYD Shark 6 победителем в своем классе по итогам 2025–2026 годов. Модель обошла GWM Shanhai Poer, Ford Ranger V6 Sport и Volkswagen Amarok. Эксперты издания подробно объяснили, почему китайский пикап получил этот титул.

Авторы рейтинга не стали скрывать минусы Shark 6. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет всего 2500 кг. Это на тонну меньше, чем у GWM Shanhai Poer с дизельным двигателем. Кроме того, заявленный расход 2 литра на 100 км достигается только в идеальных условиях. Внедорожные тесты показали результат около «среднестатистических» 11 литров. При этом тем, кому нужен надежный «рабочий» пикап для тяжелых условий, эксперты рекомендовали обратить внимание на занявший второе место Shanhai Poer.

Несмотря на эти ограничения, Shark 6 получил первое место. Главная причина, на удивление, состоит в том, что он лучше остальных подходит для повседневной городской эксплуатации. Пикап тихий, оснащен современными технологиями и способен передвигаться на чистом электричестве. Салон оказался заметно просторнее, чем у конкурентов, по ощущениям экспертов, раза в полтора. Качество материалов и уровень оснащения тоже оценили высоко.

Фото: www.andrewsimms.co.nz

Силовая установка также является отдельным козырем. Суммарная отдача 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей составляет 437 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,7 секунды, и это совсем нехарактерно для пикапов. При этом управляемость и тормозная динамика приближены к кроссоверам.

Решающим аргументом стала стоимость. На австралийском рынке Shark 6 стоит от 57,9 тысячи местных долларов (около 3,2 миллиона рублей). Это заметно меньше, чем просят за сопоставимые модели глобальных брендов. Сочетание цены, оснащения и характеристик сделало BYD рациональным вариантом.

BYD Shark 6 выпускается исключительно для внешних рынков, в Китае не продается. Габариты: 5457 х 1971 х 1925 мм, колесная база — 3260 мм. Пикап на 41 мм длиннее GWM Poer, достаточно известного в России. Грузоподъемность составляет около 790 кг. Гибридная система включает батарею емкостью 29,1 кВт*ч, запаса которой хватает на 100 км хода без запуска ДВС.