Учёные из Киотского университета предложили модель, по которой возмущения в ионосфере от солнечных вспышек могут создавать дополнительные электростатические силы в земной коре, что потенциально влияет на создание землетрясений

Исследователи из Киотского университета (один из ведущих университетов Японии) представили теоретическую модель, которая предполагает, что мощная солнечная активность может влиять на процессы в земной коре через ионосферу. Работа не является методом прогнозирования землетрясений. Она лишь предлагает физический механизм, по которому возмущения в ионосфере могут в некоторых случаях создавать дополнительные электростатические силы в уже напряжённых разломах.

Изображение: www.scitechdaily.com

Модель сосредоточена на зонах, где породы могут удерживать воду в сверхкритическом состоянии. Такие участки рассматриваются как электропроводящие структуры, способные через ёмкостную связь взаимодействовать с поверхностью Земли и нижней ионосферой. Это в итоге образует «единую» электростатическую систему.

Во время сильных солнечных вспышек плотность электронов в ионосфере резко возрастает, формируя отрицательно заряженный слой на небольших высотах. Согласно модели, это изменение заряда передаётся в земную кору, усиливая электрические поля в микропустотах внутри трещин. Создаваемое электростатическое давление может достигать нескольких мегапаскалей, что сопоставимо с другими известными слабыми импульсами, влияющими на стабильность разлома (к примеру, приливы или гравитационные напряжения).

Ранее авторами работы уже было замечено, что перед некоторыми крупными землетрясениями (например, в Японии на острове Ното в 2024 году) наблюдались повышенная электронная плотность и изменение динамики в ионосфере. Обычно эти сигналы интерпретировались как следствие напряжений в коре, но новая модель предполагает и обратную связь. Ионосферные возмущения также могут оказывать влияние на кору, выступая дополнительным возбуждающим фактором.

Модель не утверждает прямой причинно-следственной связи, но предлагает физическое объяснение совпадений между солнечной активностью и сейсмическими событиями. В дальнейшем исследователи планируют использовать данные ионосферного мониторинга и наблюдений за космической погодой, чтобы уточнить условия, при которых такое влияние может становиться значимым для оценки сейсмической опасности.