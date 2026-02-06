Boeing анонсировал модификацию Block 3 для своего беспилотника MQ-28A Ghost Bat. Ключевыми отличиями стали увеличенный на 20% размах крыла и внутренний отсек вооружений. При этом компания уже ведёт переговоры о поставках этих машин странам Индо-Тихоокеанского региона.

Как заявил на авиасалоне в Сингапуре директор программы Глен Фергюсон (Glen Ferguson), версия Block 3 претерпит ряд изменений. MQ-28 получит внутренний отсек вооружения, рассчитанный на одну ракету AIM-120 AMRAAM или две бомбы GBU-39/B SDB (или аналогичные ей). Крыло будет увеличено с 6 до 7,3 метров в целях существенного увеличения дальности полёта. Для Королевских ВВС Австралии, да и, возможно, других потенциальных заказчиков это критически важно для операций в Тихоокеанском регионе. Глен также подтвердил разработку нескольких вариантов модулей авионики для носовой части БПЛА.

Источник: www.twz.com

Модульная архитектура MQ-28, по заявлению Фергюсона, позволит заказчикам независимо интегрировать собственное вооружение, системы и алгоритмы, обеспечивая таким образом технологический суверенитет. Хотя он прямо упомянул только Японию как потенциального партнёра, он отметил «огромный аппетит» стран региона к внедрению таких БПЛА, отвечающих концепции collaborative combat aircraft (CCA). Глен «предупредил», что те, кто не начнёт планировать их приобретение в ближайшее время, рискуют отстать.

Ранее, в конце 2025 года, ВВС Австралии успешно провели первое испытание с пуском авиационного средства поражения, в ходе которого MQ-28, действуя автономно в связке с самолётом ДРЛО E-7A и истребителем F/A-18F, поразил воздушную цель ракетой AIM-120. Планируется, что Block 2 поступит на вооружение в 2028 году, тогда же начнётся производство усовершенствованных Block 3.