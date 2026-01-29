Учёные определили, что гребневики (ктиенофоры), а не морские губки, первыми отделились от общего предка всех животных 600 млн лет назад. Открытие сделано с помощью нового метода хромосомного анализа.

После десятилетий споров в эволюционной биологии учёные наконец определили, какое животное первым отделилось от общего предка всех живых существ на древе жизни. Ответ на эту загадку был найден с помощью нового метода хромосомного анализа, который позволил сравнить древнюю структуру генома двух главных кандидатов: морских губок и гребневиков (ктиенофор).

Может быть интересно

Ключом к решению стал принцип необратимости хромосомных перестроек. Исследователи проанализировали не просто наличие генов, а их расположение на хромосомах у губок, гребневиков и их ближайших одноклеточных родственников. Чем меньше геном изменился по сравнению с предковым состоянием, тем раньше этот организм должен был отделиться в ходе эволюции животных.

Сравнив расположение 14 групп генов, учёные обнаружили решающее различие. У гребневиков и одноклеточных организмов эти гены сохранили своё архаичное расположение на отдельных хромосомах. В то же время у морских губок эти же генетические блоки оказались перетасованы и слиты. Это стало генетическим доказательством, что гребневики отделились раньше.

Таким образом, гребневики (Ctenophora) были официально признаны той самой «сестринской» группой, которая первой ответвилась от ствола древа жизни, ведущего ко всем остальным животным, включая рыб, насекомых и млекопитающих. Данное открытие не только ставит точку в фундаментальном споре происхождения животных, но и предоставляет новый мощный инструмент — анализ хромосомной архитектуры — для реконструкции других загадок древней эволюции.