Космический аппарат Solar Orbiter впервые зафиксировал, как зарождается крупная солнечная вспышка. Это происходит по принципу магнитной лавины.

Космический аппарат Solar Orbiter (ЕКА/NASA) впервые зафиксировал в деталях зарождение мощной солнечной вспышки. Наблюдения, проведенные 30 сентября 2024 года во время сближения с Солнцем, показали, что гигантский выброс энергии начинается как каскад мелких магнитных событий, подобных сходу снежной лавины.

Изображение: Flux

Учёные обнаружили, что за 40 минут до пика вспышки в атмосфере Солнца начали появляться и скручиваться подобно верёвкам новые магнитные структуры. Их накопление привело к нестабильности, и они стали разрываться и соединяться, запуская цепную реакцию. Этот процесс, зафиксированный камерой высокого разрешения EUI, выглядел как серия всё более интенсивных ярких вспышек. В итоге тёмный плазменный жгут (филамент) оторвался и с огромной скоростью устремился в космос, что и ознаменовало начало основной вспышки класса M7.7.

Особое значение имеют одновременные измерения инструментов SPICE и STIX, которые отследили, как энергия магнитного поля передаётся плазме. Они зафиксировали ускорение частиц до 40–50% скорости света и впервые детально наблюдали «дождь» раскалённых плазменных сгустков, падающих в солнечную корону даже после спада основной вспышки. Эти частицы представляют основную радиационную угрозу для спутников и астронавтов.

Открытие подтверждает «лавинную» модель развития вспышек, когда одно соединение магнитных линий вызывает цепь последующих, высвобождая колоссальную энергию. Полученные данные, опубликованные в Astronomy & Astrophysics, позволят уточнить теорию и улучшить прогнозы космической погоды, воздействующей на Землю.