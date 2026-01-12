При раскопках в Геле обнаружен костяной стилус V века до н.э., изображающий бога Диониса с эрегированным фаллосом — редчайший пример древнегреческого ремесла.

В ходе археологических раскопок в древнем городе Гела на юге Сицилии обнаружен уникальный костяной стилус возрастом около 2500 лет. Инструмент для письма длиной 13,2 см искусно вырезан в форме гермы — культового столба, увенчанного головой бога Диониса с характерным недовольным выражением лица, с эрегированным фаллосом в центральной части.

Артефакт датируется V веком до н.э., периодом активной греческой колонизации острова. Как отметила Даниэла Вулло, руководитель Управления культурного и природного наследия Кальтаниссетты, подобная находка является исключительной для археологического ландшафта той эпохи.

Гермы, часто связанные с богом Гермесом, выполняли в древнегреческой культуре защитную функцию — отводили зло и охраняли границы, перекрёстки и входы в храмы. Стилус же, судя по тонкой работе, мог использоваться гончаром для нанесения отметок на керамику, а впоследствии был посвящён божеству в качестве дара.

Помимо этого редкого предмета, археологи продолжают исследовать обширный греческий квартал (IV–I вв. до н.э.) в Геле, где и была сделана находка. Учёные намерены выставить стилус для публики, подчеркивая его художественную и историческую ценность как уникального свидетельства античных ремесленных и религиозных практик.