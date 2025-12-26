Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Исследователи создали новый тип молекул для безопасной борьбы с лишним весом на клеточном уровне
В отличие от предшественника (DNP), новые соединения действуют избирательно и безопасно

Химики нашли способ заставить клетки тратить лишний жир впустую. Они создали молекулы, которые направляют работу митохондрий в безопасный «холостой» режим, заставляя их сжигать питательные вещества без производства энергии.

Митохондрии часто называют клеточными электростанциями. Они создают разность потенциалов на своей мембране, перекачивая протоны, а затем используют этот заряд для синтеза АТФ — универсального энергоносителя клетки. Ещё в прошлом веке был известен феномен «разобщения» этого процесса. Вещество 2,4-динитрофенол (DNP) заставляло протоны бесконтрольно просачиваться обратно, сбрасывая напряжение. Организм в ответ усиленно расщеплял жиры, чтобы восстановить градиент, что приводило к быстрой потере веса. Однако препарат оказался очень опасным: неконтролируемое выделение тепла вызывало гипертермию и приводило к летальным исходам. Учёные десятилетиями искали способ управлять этим процессом безопасно.

Прорыв совершила команда, опубликовавшая исследование в Chemical Science. Они синтезировали серию соединений на основе жирных кислот с ариламидной группой. Ключевым изменением стала минимальная перестановка атомов галогенов (хлора и фтора) в молекулярном кольце — с позиций 3,5 на позиции 3,4. Эффект этой микроскопической правки оказался решающим.

Используя ядерный магнитный резонанс и компьютерное моделирование, исследователи проследили, как молекулы взаимодействуют между собой и встраиваются в искусственные мембраны. Выяснилась удивительная закономерность. Классическая конфигурация 3,5 действовала как сильный токсин, полностью блокирующий производство АТФ и убивающий клетки. А вот модифицированные молекулы (соединения 5b и 6b) с конфигурацией 3,4 работали иначе. Они ускоряли потребление кислорода клеткой, но уровень АТФ при этом оставался стабильным, и клетки продолжали нормально функционировать.

Жизнеспособность клеток после эксперимента. Источник: Chemical Science

Секрет безопасного действия кроется в химической «неуклюжести». Для переноса протона через липидный слой мембраны двум молекулам препарата необходимо объединиться в пару. Из-за изменённой пространственной структуры новым соединениям сделать это сложно — они «плохо берутся за руки». Этот конструктивный недостаток ограничивает скорость утечки протонов до приемлемого для клетки уровня, не вызывая катастрофического перегрева.

Работа впервые чётко показала, что безопасность «разобщающих» препаратов определяется не самим фактом вмешательства, а именно скоростью переноса протонов. Это открывает новый принцип в дизайне лекарств: для борьбы с метаболическими заболеваниями, такими как ожирение и диабет, нужно создавать не идеально эффективные молекулы, а намеренно «несовершенные» — те, что работают медленно и контролируемо. Такой подход позволит переводить метаболизм на повышенный расход калорий, не превращая организм в опасную печь.

#здоровье #химия #диабет #похудение #жир #митохондрии #клетка #снижение веса #chemical science #сжигание жира
Источник: pubs.rsc.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
2
ChatGPT может начать искусно встраивать рекламу в свои ответы пользователям
+
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
8
CGTN: В Китае запустили первую в мире сталелитейную линию на водороде мощностью миллион тонн
2
Первый российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» передан заказчику
+
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
2
Автозавод «Автотор» намерен использовать возможности открывшейся в России гигафабрики аккумуляторов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 игровых OLED-мониторов на конец 2025 года
+
Гипотеза из американского сериала «Теория большого взрыва» получила развитие в реальной жизни
1
В Китае установили мировой рекорд, разогнав платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за 2 секунды
3
Пентагон: Китай развивает истребители шестого поколения, новейшие РЛС и авианосцы
1
Пользователи активировали нативный драйвер NVMe и получили прирост скорости SSD на десятки процентов
+
В Италии создан 5-цилиндровый мотоциклетный мотор мощностью 240 сил с необычной компоновкой
3
18-ядерный Xeon 654 Granite Rapids-WS за $1300 в однопоточном режиме оказался равен Core i5-14400F
5
В МВД рассказали о новой версии мошеннической схемы «фейк-босс»
3
«Ростех» планирует сертифицировать мощный авиадвигатель ПД-35 через 2—3 года
+
Пользователь вместо пары оплаченных им Samsung 9100 PRO на 2 ТБ получил две коробки SSD за $6 000
1
Дефицит чипов памяти спровоцировал увольнения в Google и скандалы в Microsoft
+
Xiaomi 17 Ultra подорожает в Китае на 10% по сравнению с предшественником
+
Путин сообщил о заинтересованности США заняться майнингом на ЗАЭС
6

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
21
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
4
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
2
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
9
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
34
Обзор и тестирование Ninkear M7 – оцениваем возможности тихого и недорогого мини-ПК
3
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
2
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
3

Сейчас обсуждают

Chaтo-OverBoт
21:31
Криптоблохерам срочно проследовать в дупу.
Криптоблогер рассказал об упущенной выгоде в 130 миллионов долларов из‑за XRP
Vodoley-Barmaley
21:14
Какой 14700К? Я тебе про дешевые игро-рабочие сборки. Интел 12600К и т.д.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
21:10
Да, какая разница, главное тебе место определили
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
shuler37
21:03
А ты кто такой, что бы тебе какие то доказательства прикладывать? И я не знаю откуда ты там вопишь.
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Сергей Север
21:02
ЕСТЬ ТУПО СЛИВНЫЕ ТАНКИ. КАК БЫ ТЫ НЕ ИГРАЛ РАЗРАБЫ НЕ ДАЮТ ВЫИГРАТЬ МОЙ ПРИМЕР SENLAC 42% побед, 65% уровень владения взят и мастер также, дальше одни сливы играйте сами разрабы...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Роман Холод
20:45
Этот нищеброд с урюпинска на другое и не способен. Ну нет у него актуального железа)
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
Роман Холод
20:43
Опять этот тип тестирует всякий хлам)
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
unhurtable
20:21
Теперь будет повод продавать все 200% чтоб потребное количество могло летать, логично же...
В прошлом году только половина истребителей F-35 ВВС США были готовы к полётам
unhurtable
20:18
Биогель на станцию подан, выливайте :()
В Китае установили мировой рекорд, разогнав платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за 2 секунды
Кот Василий
20:03
Ещё раз двадцать повторите эту новость. Что у вас за мода такая, по 100 раз одни и те же новости размещать?
Штекер кабеля 12V-2x6 расплавился, провода горели — очередная печальная история владельца RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter