Исследователи из США представили первую цифровую реконструкцию почти полного черепа древнего человека, жившего 1,5 миллиона лет назад. Под руководством палеоантрополога учёные потратили год, чтобы в цифровом формате собрать фрагменты лица и челюсти.

Исследователи из Университета Мидвестерн (Midwestern University, США) представили первую цифровую реконструкцию почти полного черепа древнего человека, жившего 1,5 миллиона лет назад. Находка из района Гона (Gona) в Эфиопии проливает свет на этапы эволюции наших предков.

Источник: scitechdaily.com

Окаменелость DAN5 была обнаружена в регионе Афар в 2000 году. Под руководством палеоантрополога доктора Карен Бааб (Dr. Karen L. Baab) учёные потратили год, чтобы в цифровом формате собрать фрагменты лица и челюсти, соединив их с мозговой коробкой. Результат — самая полная реконструкция черепа того периода из этого региона.

Исследование выявило удивительное сочетание особенностей. Черепная коробка имеет типичные для Homo erectus прогрессивные черты, а лицо и зубы — более архаичные, характерные для древних видов вроде Homo habilis. Этот вид расселился из Африки по Евразии около 1,8 млн лет назад.

Датировка в 1,5–1,6 млн лет интригует: находка моложе первой волны исхода Homo erectus из Африки (~1,8 млн лет назад). Возможно, популяция в Гоне сохранила черты первых мигрантов. Это ставит под сомнение простую теорию, что Homo erectus эволюционировал в более «продвинутую» форму уже за пределами Африки.

«Эта реконструкция подчеркивает анатомическое разнообразие среди ранних представителей нашего рода», — отмечает соавтор доктор Майкл Роджерс (Dr. Michael J. Rogers, Southern Connecticut State University).

Важный контекст — археологические данные: рядом с DAN5 нашли как простейшие олдувайские (Oldowan) орудия, так и более сложные ашельские (Acheulian) рубила. «Это замечательно, что Homo erectus DAN5 был связан с обеими технологиями», — добавляет соруководитель Гонского проекта доктор Силеши Семав (Dr. Sileshi Semaw, CENIEH, Испания).

Учёные планируют сравнить DAN5 с древнейшими европейскими находками, например, Homo antecessor. Также рассматривается гипотеза о смешении видов. «Чтобы разобраться в этом, нам понадобятся новые окаменелости возрастом 1–2 миллиона лет», — говорит доктор Роджерс.