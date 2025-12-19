Сайт Конференция
Блоги
This_is_the_way
Реконструкция черепа из Эфиопии возрастом 1,5 млн лет предоставила новые данные о предках человека
Исследователи из США представили первую цифровую реконструкцию почти полного черепа древнего человека, жившего 1,5 миллиона лет назад. Под руководством палеоантрополога учёные потратили год, чтобы в цифровом формате собрать фрагменты лица и челюсти.

Исследователи из Университета Мидвестерн (Midwestern University, США) представили первую цифровую реконструкцию почти полного черепа древнего человека, жившего 1,5 миллиона лет назад. Находка из района Гона (Gona) в Эфиопии проливает свет на этапы эволюции наших предков.

Источник: scitechdaily.com

Окаменелость DAN5 была обнаружена в регионе Афар в 2000 году. Под руководством палеоантрополога доктора Карен Бааб (Dr. Karen L. Baab) учёные потратили год, чтобы в цифровом формате собрать фрагменты лица и челюсти, соединив их с мозговой коробкой. Результат — самая полная реконструкция черепа того периода из этого региона.

Исследование выявило удивительное сочетание особенностей. Черепная коробка имеет типичные для Homo erectus прогрессивные черты, а лицо и зубы — более архаичные, характерные для древних видов вроде Homo habilis. Этот вид расселился из Африки по Евразии около 1,8 млн лет назад.

Датировка в 1,5–1,6 млн лет интригует: находка моложе первой волны исхода Homo erectus из Африки (~1,8 млн лет назад). Возможно, популяция в Гоне сохранила черты первых мигрантов. Это ставит под сомнение простую теорию, что Homo erectus эволюционировал в более «продвинутую» форму уже за пределами Африки.

Источник: scitechdaily.com

«Эта реконструкция подчеркивает анатомическое разнообразие среди ранних представителей нашего рода», — отмечает соавтор доктор Майкл Роджерс (Dr. Michael J. Rogers, Southern Connecticut State University).

Важный контекст — археологические данные: рядом с DAN5 нашли как простейшие олдувайские (Oldowan) орудия, так и более сложные ашельские (Acheulian) рубила. «Это замечательно, что Homo erectus DAN5 был связан с обеими технологиями», — добавляет соруководитель Гонского проекта доктор Силеши Семав (Dr. Sileshi Semaw, CENIEH, Испания).

Учёные планируют сравнить DAN5 с древнейшими европейскими находками, например, Homo antecessor. Также рассматривается гипотеза о смешении видов. «Чтобы разобраться в этом, нам понадобятся новые окаменелости возрастом 1–2 миллиона лет», — говорит доктор Роджерс.

#археология #эволюция #палеонтология #эфиопия #древний человек #палеоантрополог #эволюция видов #homo erectus #homo habilis #останки человека
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
16:47
Я думаю , из за такого прироста рисковать не стоит. 200 ФПС или 210, какая разница?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
MriS
16:10
«отказаться от Windows 11 еще на год» 24H2 год назад вышла 😁 Нафиг старье устанавливать.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
16:05
Ты два раза обделался. Шварценеггер гражданин Австрии. ria.ru/person/arnold-shvartsenegger Но ты упорно можешь доказывать обратное. Так же как и то, что PocketBook в твоём личном понимании не какляци...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
15:23
В каком месте они украинские? Это примерно как сейчас Шварценеггера упорно австрияком считать...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир
14:42
я не думал и я рюский ващет) у украины в обще нет этой машины, мотивации к познаниям такие как есть у меня о этой машине. Физюляж блин.... корыто) тогда уж я скажу. А вот корабли из новой морской док...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
Parlous
14:28
самый смешной последний абзац, все недруги сша крутят пальцем у виска и смеются над тупыми американцами, с другой стороны стартап нашел новый способ воровства денег пентагоном. вчера новость была - Пе...
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
IRanPast
14:15
Не радуют нас наши недоблогеры
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
_x86_64s
14:02
Моя рыдать, кто его стриг, а самое главное чем его брили)))))))))))))))) все кривое и косое, а мы еще к его скриншотам придираемся, вполне нормальные скрины)))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Malfoi
13:56
6 военных новостей подряд. Сайту пора менять вывески. Новостей про технологии и софт ничтожно мало.
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
сергей гришин
13:48
...вес будущей БМП в 42 тонны... Т-80?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
