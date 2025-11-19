При анализе ископаемых рвотных масс из Бразилии палеонтологи обнаружили кости неизвестного вида птерозавров-фильтраторов. Находка возрастом 110 млн лет позволила описать новый вид, идентифицированный по регургиталитам.

Палеонтологи идентифицировали ранее неизвестный вид птерозавра, остатки которого были обнаружены в окаменевшей рвотной массе возрастом 110 миллионов лет. Ископаемое было найдено в формации Ромуальдо в Бразилии. Содержащаяся в нём масса включает фрагменты костей двух летающих ящеров и нескольких рыб, что указывает на срыгивание хищником неперевариваемых остатков.

Анализ показал, что оба птерозавра принадлежат к новому роду фильтраторов — Bakiribu waridza. Его представители имели удлинённый череп с многочисленными мелкими зубами, что позволяло им процеживать воду в поисках мелкой добычи. Находка занимает промежуточное эволюционное положение между более древними и поздними видами.

Учёные предполагают, что хищником, который съел птерозавров, мог быть спинозавр. Это подтверждается находкой зуба спинозавра в кости другого птерозавра, а также характером повреждений костей в данном образце. Вероятно, хищник переел и не смог удержать пищу.

Данная работа впервые позволила описать новый вид позвоночных по остаткам из окаменевшей рвоты. Исследование демонстрирует, как даже такие необычные ископаемые объекты могут расширять знания о древних экосистемах.