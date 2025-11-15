Российский токамак ТРТ, разрабатываемый в рамках национального проекта, станет более компактной и экономичной альтернативой международному ИТЭР, используя инновационные высокотемпературные сверхпроводники. Ожидается, что установка будет готова к запуску к 2035 году и станет важным шагом на пути к освоению чистой и практически неисчерпаемой термоядерной энергии.

Россия ведет самостоятельную работу по созданию компактного современного термоядерного реактора ТРТ, который значительно отличается от международного проекта ИТЭР. В интервью руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу Андрей Аникеев объяснил, что ИТЭР строится с 2000-х годов с опорой на отработанные технологии, и его масштаб огромен: радиус реакторной камеры достигает 6,3 метра, а магнитное поле создается сверхпроводящими магнитами, охлаждаемыми жидким гелием.

Главная цель ИТЭР — продемонстрировать эффект термоядерного зажигания с превышением энергетического выхода в 5-10 раз по сравнению с энергозатратами на нагрев плазмы. Однако стоимость такого проекта составляет около 25 миллиардов долларов и построение такого масштабного реактора связано с большими материальными затратами.

Схема токамака ТРТ РосАтома Источник: https://naked-science.ru

Российский проект ТРТ разрабатывается как более компактная установка с радиусом тора 2,15 метра и магнитным полем силой восемь тесла, что значительно выше, чем у ИТЭР. В ТРТ будет применена новая технология высокотемпературных сверхпроводников, созданная российской компанией «СуперОкс», что позволит снизить требования к охлаждению и сократить размеры реактора, при этом сохраняя высокие параметры плазмы.

В отличие от ИТЭР, который использует реакцию дейтерия и трития, в ТРТ сначала будет применяться реакция дейтерия с использованием обычного водорода, что снижает нейтронное излучение и повышает безопасность экспериментальной установки. Это позволит отработать технологии удержания и нагрева плазмы для последующих реакторов.

Кроме того, в ТРТ предусматриваются инновационные решения по первой стенке реактора — использование бериллия и жидкометаллического лития вместо вольфрама. Это улучшит долговечность и снизит загрязнение плазмы. Также планируется разработка методов прямой рекуперации энергии, для более эффективного преобразовывания тепла от плазмы в электричество.

Строительство ТРТ планируется начать в 2027 году, при этом ввод в эксплуатацию ожидается к 2035 году с последующим выходом на рекордные показатели к 2040 году. Таким образом, проект ТРТ представляет собой уникальный шаг России в развитии передовых термоядерных технологий.