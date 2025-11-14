Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
John Connor
Два китайских автомобиля GAC и Hongqi попали в Книгу рекордов Гиннесса
Гибридный кроссовер Hongqi HS6 PHEV преодолел 2327 км без дозаправки и подзарядки. Электрический гиперкар GAC Hyptec SSR установил рекорд скорости дрифта, достигнув 214 км/ч.

Китайские автопроизводители установили два мировых рекорда, зафиксированных в книге рекордов Гиннесса. Гибридный кроссовер Hongqi HS6 PHEV преодолел 2327 км без дозаправки и подзарядки, став самым дальнобойным гибридным автомобилем в мире.

Тестовый заезд Hongqi HS6 проходил по дорогам общего пользования через различные климатические зоны. Этот результат превзошел предыдущее достижение кроссовера Chery Fulwin T10, составившее 2100 км.

Инженеры Hongqi на установлении  рекорда по дальности

Технические характеристики Hongqi HS6 включают гибридную силовую установку суммарной мощностью до 502 л.с. и две опции батарей емкостью 23,9 или 39,5 кВт·ч. Запас хода на электротяге достигает 248 км в зависимости от версии.

Электрический гиперкар GAC Hyptec SSR установил рекорд скоростного дрифта на скорости 214 км/ч. Для фиксации рекорда требовалось поддерживать угол дрифта не менее 30 градусов на дистанции 50 метров.

Гонщик получает сертификат об установлении рекорда скорости в дрифте

GAC Hyptec SSR оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1224 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 1,9 секунды, а запас хода составляет 506 км. Стоимость автомобиля варьируется от 14,5 до 19 млн рублей.

Оба достижения демонстрируют растущий технологический потенциал китайской автомобильной промышленности. Производители активно используют рекорды в маркетинговых целях для укрепления позиций на мировом рынке.

#китай #электромобили #китайские автомобили #гибрид #gac #гибридные автомобили #рекорды #hongqi #гиннесс #рекорды электромобилей
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
3
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Плеяды оказались в 20 раз больше предыдущих оценок: астрономы обнаружили тысячи неизвестных звезд
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Старые платформы AMD Bulldozer и Piledriver получат новые открытые прошивки в 2025 году
3
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
4
Появились первые обзоры нового 6-ядерного 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 5 7500X3D
+
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+
Mitsubishi начала официальные продажи гибридного кроссовера Grandis
+
Второй пилот выдал себя за командира экипажа и даже летал для Lufthansa
+
Некоторые пользователи помещают наушники AirPods Max в морозилку для сброса до заводских настроек
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
70
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
9
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
12
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
61
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
12
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
13
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1

Сейчас обсуждают

elektrokat
14:32
В любом случае это быстрее, чем пекарня с такой же видеокартой или даже мощнее
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
Алескандр Индустриевич
14:31
Тебе это нужнее. Кроме психики пусть тебе ещё IQ проверят, что бы ты два раза не ходил. Как проверят, справку здесь покажи.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Mallory
14:28
Так mac book air 2015-го года тоже древний ноутбук, или Thinkpad x201 (14 лет кстати), и их, если они в хорошем состоянии оживлять есть смысл. А шеснадцатилетнее нечто на DDR2 оживлять смысла не имее...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Skolzyashiy
14:16
Сходи к врачу, у тебя явно проблемы с психикой.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Сергей Анатолич
14:16
Ну, вот и пошли украденные из Лувра цацки по рукам!🤣
Бриллиантовая брошь Наполеона продана за $4,4 млн на аукционе в Женеве
Алескандр Индустриевич
14:16
Вряд ли, у него акки столько долго не живут.
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
linux4ever
14:13
Я тут спрашиваю у него, ты сможешь объяснить англоговорящим разработчикам, что переводить город в игре как Пьедрас-Неграс не стоит, а надо назвать как "Чёрные камни". Тот: в слове Пьедрас-Неграс нет ...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Zero Hexen
14:05
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Shinkirou
14:03
"На сегодняшний день нет ни одной игры в разрешении 1080p в нативе, где не смог бы выдавить стабильные 60 кадров на высоких настройках" мощное заявление
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
linux4ever
14:01
И получить он slackpkg 🤪, только написанный как быдлокод.
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter