Гибридный кроссовер Hongqi HS6 PHEV преодолел 2327 км без дозаправки и подзарядки. Электрический гиперкар GAC Hyptec SSR установил рекорд скорости дрифта, достигнув 214 км/ч.

Китайские автопроизводители установили два мировых рекорда, зафиксированных в книге рекордов Гиннесса. Гибридный кроссовер Hongqi HS6 PHEV преодолел 2327 км без дозаправки и подзарядки, став самым дальнобойным гибридным автомобилем в мире.

Тестовый заезд Hongqi HS6 проходил по дорогам общего пользования через различные климатические зоны. Этот результат превзошел предыдущее достижение кроссовера Chery Fulwin T10, составившее 2100 км.

Инженеры Hongqi на установлении рекорда по дальности

Технические характеристики Hongqi HS6 включают гибридную силовую установку суммарной мощностью до 502 л.с. и две опции батарей емкостью 23,9 или 39,5 кВт·ч. Запас хода на электротяге достигает 248 км в зависимости от версии.

Электрический гиперкар GAC Hyptec SSR установил рекорд скоростного дрифта на скорости 214 км/ч. Для фиксации рекорда требовалось поддерживать угол дрифта не менее 30 градусов на дистанции 50 метров.

Гонщик получает сертификат об установлении рекорда скорости в дрифте

GAC Hyptec SSR оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1224 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 1,9 секунды, а запас хода составляет 506 км. Стоимость автомобиля варьируется от 14,5 до 19 млн рублей.

Оба достижения демонстрируют растущий технологический потенциал китайской автомобильной промышленности. Производители активно используют рекорды в маркетинговых целях для укрепления позиций на мировом рынке.