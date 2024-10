Phone 2a: дизайн, обои и упаковка – все придумано фанатами.

Технологическая компания Nothing анонсировала выпуск своего первого смартфона, разработанного совместно с сообществом фанатов – Phone 2a Community Edition. Устройство станет кульминацией проекта, запущенного в марте 2024 года, где поклонники Nothing смогли предложить и разработать различные аспекты нового телефона.



Полное представление Phone 2a Community Edition запланировано на 30 октября. В рамках проекта Nothing Community Project фанаты участвовали в четырех этапах, влияя на дизайн устройства, обои, упаковку и маркетинговые материалы.



Дизайн Phone 2a Community Edition вдохновлен гоночными трассами и включает ярко-зеленую отделку, возможно, светящуюся в темноте. Обои также следуют этой теме, сочетая яркие цвета и многослойный эффект. Упаковка и маркетинговые кампании подчеркивают фирменные световые эффекты Nothing и минималистичный дизайн.



Характеристики Phone 2a Community Edition, предположительно, останутся такими же, как у существующего Phone 2a: процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro, две 50-мегапиксельные камеры и 6.7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.



Презентация Nothing Phone 2a Community Edition состоится 30 октября в 11:00 по британскому времени (4:00 по тихоокеанскому времени, 7:00 по восточному времени).