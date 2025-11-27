Приятно, когда недорогой гаджет концентрирует в себе прогрессивные технологии, еще недавно доступные лишь в топовых устройствах. Построенные на двухдрайверной схеме полноразмерные наушники Haylou S40 сочетают проводное (Type-C) и беспроводное (Bluetooth 6.0) подключение, сенсорное и механическое управление, поддерживают Hi-Res кодек LDAC, функцию мультипоинт, пространственное звучание с отслеживанием положения головы, адаптивное шумоподавление до 50 дБ и режим прозрачности, а их автономность достигает 90 часов. Самое главное, что вся эта красота стоит около 3 500 рублей, так что модель однозначно заслуживает того, чтобы ознакомиться с ней более детально.

Технические характеристики

Форм-фактор: беспроводные/проводные полноразмерные накладные.

Материалы: матовый пластик, металл, экокожа.

Излучатели: 40+20-мм с титановым покрытием, 20 Гц – 20 кГц.

Общее число микрофонов: 5 + 1 съемный (48 кГц).

Управление: механическое + сенсорное.

Интерфейсы: Bluetooth 6.0, мультипоинт, USB Type-C.

Кодеки: SBC, AAC, LDAC.

Задержка: до 120 мс.

Приложение: Haylou Sound.

Влагозащита: нет.

Дополнительно: двойная сертификация Gold Hi-Res Audio, игровой режим, пространственный звук, отслеживание положения головы.

Шумоизоляция: Adaptive ANC, Ambient Mode, защита от ветра.

Время автономной работы: 90 ч (без ANC) и 70 ч (с ANC).

Вес: 290 г.

Комплектация

Haylou S40 упакованы в компактную коробку, украшенную изображением модели и перечнем ее особенностей. Помимо самих наушников, надежно зафиксированных в ложементе из прессованного картона, в комплект также входит выносной микрофон, кабель Type-C на Type-C и мультиязычная инструкция. Учитывая стоимость гарнитуры, требовать чехол было бы слишком, а вот переходник с Type-C на Type-A не помешал бы. Модель доступна в молочной и черной расцветках.

Конструкция и дизайн

Haylou S40 – это накладная полноразмерная гарнитура, которая может подключаться как без проводов, так и по кабелю. Модель изготовлена из качественного матового пластика, устойчивого к отпечаткам и повреждениям, однако, белый цвет легко пачкается. Откровений в плане дизайна ждать не стоит – десятки моделей в данном форм-факторе имеют практически идентичную внешность.

Шарниры позволяют чашам складываться и поворачиваться на угол до 90° вокруг вертикальной оси, вилки обеспечивают поворот на 35° вокруг горизонтальной, а длину усиленного металлом обода можно увеличить на 60 мм. Благодаря такой конструкции, наушники могут подстроиться практически под любую голову даже в шапке, их можно повесить на шею чашками вниз, а также сложить максимально компактно для переноски. Несмотря на обилие сочленений, скрипы и люфты отсутствуют – модель ощущается вполне надежной. Был приятно удивлен резиновым отбойникам между вилками и чашками – редко какой производитель уделяет внимание такой мелочи.

Овальные чашки оснащены несъемными амбушюрами-бубликами (80x100 мм), обтянутыми нежной протеиновой кожей. Материал наполнителя мягкий, с эффектом памяти. Подобная подушечка помещена и в верхней части оголовья. Посадка удобная – кожу гарнитура не натирает, уши сдавливает несильно, но при беге не слетает. Сравнительно небольшой вес (290 г) распределяется по голове равномерно. В жару уши под амбушюрами могут немного вспотеть. Защита от влаги не заявлена, но дождь и снегопад наушники переживают спокойно.

Динамики прикрыты мягкой подушечкой с маркировкой R/L, через которую прощупываются двойные динамики. Внешняя сторона чашек украшена большой буквой «Н», также там можно заметить микрофонные отверстия с серебристой окантовкой. Сверху предусмотрены отверстия для сброса давления, а внутри корпуса расположена еще пара микрофонов, использующихся для шумоподавления.

Все функциональные элементы находятся на правой чашке. По периметру распределены встроенный разговорный микрофон, 2.5-мм порт выносного микрофона, разъем Type-C, светодиодный индикатор, прорезиненные кнопки, отвечающие за включение и смену режима ANC, а также качелька для изменения громкости/перемотки. Внешняя поверхность чашки выполнена сенсорной.

У выносного отсоединяемого микрофона гибкая ножка в металлической оплетке фиксируется практически в любом положении. 12 см длины оказалось достаточно, чтобы подвести чувствительный элемент непосредственно к губам.

Подключение и управление

Модель оснащена самым современным на сегодняшний день беспроводным модулем Bluetooth 6.0. Связь стабильна на расстоянии до 30 метров, а при разрыве подключение восстанавливается автоматически. Задержка тут стандартная (220 мс), однако, после активации «Игрового режима» она снижается примерно до 120 мс. Есть возможность подключиться к двум устройствам одновременно, но для этого вначале требуется активировать соответствующую функцию в приложении.

Помимо стандартных SBC и AAC, на Android также поддерживается Hi-Res кодек LDAC, однако, для его переключения на него потребуется перезагрузка гарнитуры, прим этом часть дополнительных функций становится недоступна. Так же есть возможность подключиться к источнику по Type-C, и здесь, в отличие от обычного аудиокабеля, сохраняются все «фишки» вроде ANC, эквалайзера или пространственного звучания. Длина провода (115 см) достаточная, чтобы подключиться к находящемуся в кармане смартфону. Установить соединение одновременно и по проводу, и по Bluetooth нельзя.

Сочетание механического и сенсорного управления сделало взаимодействие с наушниками удобнее. Включение/выключение осуществляется удержанием кнопки Power, при этом подключение к последнему источнику происходит автоматически. Для принудительного перевода в режим сопряжения, необходимо просто дольше удерживать клавишу. Короткие нажатия ставит воспроизведение на паузу, однако, гораздо удобнее просто дважды прикоснуться к сенсорной зоне.

Последнюю также можно использовать для взаимодействия с входящими звонками – двойное касание примет, а удержание отклонит вызов. Однако самая классная функция другая – удержание пальца на чашке сбавляет громкость и активирует режим прозрачности. Это позволяет услышать важное объявление или перекинуться парой фраз. При этом переключение в Ambient Mode работает только если наушники используются в режиме активного шумоподавления.

Для переключения между обычным режимом, прозрачностью и ANC выделена отдельная кнопка, а двойное ее нажатия активирует функцию удаления шума ветра. Короткими нажатиями на качельку можно менять громкость, а удержанием переключать треки. Кнопки обладают коротким ходом и четким кликом, а сенсорная зона хорошо регистрирует прикосновения даже в перчатках.

Приложение

Полностью раскрыть потенциал наушников помогает фирменное приложение Haylou Sound, правда его перевод оставляет желать лучшего. Стартовая страница встречает изображением гарнитуры с уровнем заряда батареи (шаг 10%). Ниже идут настройки ANC – обычный с тремя уровнями эффективности, адаптивный в зависимости от внешних условий, прозрачность и без эффектов.

Ниже можно активировать дополнительные опции: подавление шума ветра, игровой режим, мультипоинт и кодек LDAC. В самом низу находится функция «Пространственное звучание» с тремя пресетами – Музыка, Тренировка и Фильмы. Также можно указать, будут ли виртуальные источники следовать за поворотом головы или «зафиксируются» в пространстве.

Во вкладке «Звук» дают выбрать из 9 пресетов иди вручную настроить 10-полосный эквалайзер. В «Настройках» можно выполнить поиск гарнитуры, обновить прошивку и сделать сброс. В разделе «Музыка» собрано несколько семплов со звуками природы, есть возможность установить таймер на случай, если решите лечь спать в Haylou S40. На вкладке «Обнаружение» можно загрузить мануалы к различным моделям.

Звук

Одна из особенностей Haylou S40 – двухдрайверная схема: нижнюю часть диапазона берет на себя 40-мм динамик, верхнюю – 20-мм. Излучатели установлены соосно и покрыты титаном для более точного воспроизведения сигнала. В базовом режиме звучание можно назвать сбалансированным – басы мягкие, остальной диапазон не перекрывают, середина вполне детализированная, вокал чистый, за счет второго драйвера верхняя часть АЧХ тоже не страдает. Однако сказать, что звук чем-то особо выделяется нельзя.

синий - Bluetooth, зеленый - Type-C, красный - Bluetooth с ANC

Вся красота раскрывается после активации кодека LDAC при воспроизведении lossless-записей: можно оценить вклад каждого инструмента в общую композицию и уловить обертоны, при том, что басы становятся насыщеннее, а верха ярче. Можно закрыть глаза и действительно наслаждаться музыкой, а не просто слушать ее фоном. В этом режиме наушники справляются даже с такими сложными жанрами как джаз или классика, а за счет разделения диапазона на два динамика, отсутствует эффект «захлебывания» на очень быстрых композициях. Звучание можно отрегулировать под свои вкусы за счет пресетов или эквалайзера. Запас по громкости приличный – обычно достаточно не более 40% от максимума.

И без того присутствующее ощущение акустической сцены можно усилить за счет опции «Пространственное звучание», которая с помощью алгоритмов разделяет исходный двухканальный сигнал на несколько виртуальных источников. Данная функция создает эффект присутствия. В случае с музыкой чувствуешь себя на концерте, однако, мне такое воспроизведение не слишком понравилось, так как АЧХ прилично искажается, а вот в фильмах и играх можно с точностью определить, где расположен говорящий персонаж или откуда стреляют. Если же дополнительно активировать отслеживание положения головы, при повороте звук будет идти только с того уха, которое расположено ближе к источнику – все, как в реальной жизни.

За счет своей конструкции, наушники неплохо блокируют внешние шумы, однако, если нужно усилить эффект, то есть возможность активировать функцию ANC, указав один из трех уровней эффективности или доверив выбор алгоритмам. Громкость звуков в диапазоне от 20 до 4000 Гц (шум города, метро, кондиционеры, двигатели автомобилей и турбины самолета) приглушается на величину до 50 дБ, при этом разговоры или сигналы транспорта остаются практически без изменений. В целом, эффективность можно охарактеризовать как среднюю. Активации немного добавляет басов, фонового гудения не возникает. Иногда активное шумоподавление может усиливать свист ветра, поэтому функция, убирающая этот неприятный эффект, также может оказаться полезной. Еще есть режим прозрачности, но он тут какой-то невнятный – голоса все равно остаются приглушенными. При этом весьма удобно активировать опцию и одновременно приглушить звук одним касанием чашки наушника.

Для общения вполне комфортно пользоваться встроенным микрофоном, хотя на шумной улице голос все же придется немного повышать, а на ветру и вовсе собеседник ничего не слышит. С выносным микрофоном, имеющим частоту дискретизации 48 кГц, голос можно не повышать при любых условиях, тиммейты на катках тоже не жаловались на качество. Звук со встроенного микрофона и звук с внешнего микрофона.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятор Haylou S40 составляет 650 мАч. На громкости в 50% без активного шумоподавления наушники работают 90 часов, с функцией ANC – 70 часов. Использование кодека LDAC сокращает эти показатели примерно на 15%. В выключенном состоянии заряд не расходуется, есть функция автоматического отключения при отсутствии коннекта более 6 минут. Когда энергия переходит за черту 10%, цвет индикатора с белого меняется на красный, а каждые 10 минут подается звуковой сигнал. Зарядка происходит не очень быстро (2 часа 10 минут), тем не менее 5 минут у розетки хватает на целый день использования (6 часов). Зарядка также происходит и во время воспроизведения музыки при проводном подключении.

Выводы

Когда видишь цену около 3500 рублей за полноразмерные наушники, то совсем не рассчитываешь получить что-то достойное, однако, Haylou S40 сломали мой стереотип – разработчики каким-то образом собрали в них самые интересные функции, многое из которых я встречал ранее только у дорогих устройств. Гарнитура может похвастаться надежной складной конструкцией, удобной посадкой и практичными материалами. Благодаря сочетанию сенсорного и механического управления взаимодействовать с Haylou S40 удобнее, чем с большинством других моделей. Можно подключаться как проводом с сохранением ANC, так и через современный беспроводной интерфейс Bluetooth 6.0, есть игровой режим, мультипоинт и функция пространственного звука, в том числе с отслеживанием движений головы. Активное шумоподавление достаточно эффективное, присутствует адаптивный режим. Функция «прозрачности» – не самая сильная сторона наушников, зато ее можно удобно активировать. Есть как встроенный, так и выносной микрофоны, оба неплохие. Больше же всего меня удивило достойное качество звучания, особенно если активировать кодек LDAC и немного «поиграться» настройками эквалайзера. Может быть, аудиофилы и найдут разницу с какими-нибудь Sony или Sennheiser, но я не смог. На мой взгляд, Haylou S40 – однозначно топ за свои деньги.