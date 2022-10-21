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Basemark представила новый кроссплатформенный бенчмарк
В бенчмарке можно сравнить графические адаптеры смартфонов, ПК и игровых консолей
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Basemark представила свой новый кроссплатформенный тест GPUScore Sacred Path, который позволяет пользователям сравнивать совершенно разные архитектуры графических процессоров, работающих в разных операционных системах.

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Чтобы привести несколько примеров, Sacred Path показывает, как графический процессор Apple A16 соотносится с графическим процессором Steam Deck и Samsung Galaxy S22+, а также как производительность GeForce RTX 3090 от Nvidia соотносится с производительностью Intel Arc A770 и Apple M1 Max. Конечно, с любым тестом, который должен работать с широким спектром аппаратных возможностей, есть свои нюансы. Взглянем на результаты.

Кроссплатформенный бенчмарк

Существует немало основных аппаратных графических платформ для ПК и мобильных устройств. К ним относятся интегрированные и дискретные графические процессоры AMD, интегрированные графические процессоры на основе PowerVR от Apple, графические решения Arm от Mali, графические решения Imagination на основе PowerVR, дискретные графические процессоры Intel Arc Alchemist и интегрированные графические процессоры Xe-LP, дискретные графические процессоры Nvidia, графика Adreno от Qualcomm для мобильных приложений, встроенные ядра GPU на базе Samsung, RDNA 2 и ряд других платформ.

Формально все эти графические процессоры предназначены для высокопроизводительных игр, хотя мобильные устройства высокого класса и ПК высокого класса, очевидно, являются совершенно разными устройствами. У всех архитектур есть свои плюсы и минусы, и во многих случаях они работают под разными операционными системами, используя разные API (интерфейсы прикладного программирования). Из-за этого очень сложно определить, как один GPU сочетается с другим, поскольку почти невозможно провести сравнение ПК и смартфонов.

Кроссплатформенный Sacred Path от Basemark предназначен для того, чтобы устранить некоторую путаницу, поскольку он выполняет одинаковую рабочую нагрузку на всех различных графических процессорах (при условии, что тест выполняется с официальным родным разрешением 2560x1440). Чтобы сделать тест более актуальным для разных устройств, он поддерживает различные методы оптимизации производительности, включая затенение с переменной скоростью, расширенные пользовательские шейдеры, Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) и временное сглаживание.

Поработав с тестом Sacred Path в течение пары часов на нескольких устройствах Apple, обнаружилось, что, хотя в целом программа дает стабильные и воспроизводимые результаты, которые коррелируют с возможностями графического процессора устройства, иногда ее результаты значительно колеблются — ~ 50% и более. Возможно, мобильные платформы Apple адаптируются к рабочим нагрузкам, чтобы обеспечить лучшую производительность.

База данных Basemark PowerBoard 4.0  уже содержит достаточное количество изображений с официальным разрешением рендеринга 2560x2440, чтобы можно было сравнивать различные платформы. Чтобы обеспечить лучшую перспективу, сравнивались самые высокие результаты, достигнутые каждым графическим процессором, и не принимались во внимание ЦП или API.

К сожалению, поскольку эти результаты могут сильно колебаться, придется относиться к результатам с долей скептицизма PowerBoard 4.0. Также имейте в виду, что результаты для смартфонов, ноутбуков и планшетов могут сильно различаться из-за разного охлаждения и температуры окружающей среды — не все они выполняются в тестовых лабораторных условиях при любом натяжении воображения.

Высокопроизводительные игровые графические процессоры

Бенчмарк Basemark Sacred Path не выглядит особенно впечатляющим по сравнению с современными играми, но ему все равно нужно много ресурсов для работы на приличных скоростях. Оценка Sacred Path представляет собой средний FPS, умноженный на 100 (например, 1840 баллов означает 18,4 FPS). К счастью, даже существующие графические процессоры от AMD и Nvidia довольно легко преодолевают этот тест, обеспечивая 200–280 кадров в секунду. Это также означает, что они потенциально не приближаются к 100% использованию графического процессора, что снова является проблемой при попытке создать «универсальный» тест графического процессора.

Судя по результатам, продемонстрированным высокопроизводительными игровыми видеокартами, можно сделать вывод, что Sacred Path от Basemark любит грубую вычислительную производительность. Чем больше терафлопс FP32, тем лучше результаты. AMD Radeon RX 6900 XT очень близка к GeForce RTX 3080 Ti, но GeForce RTX 3090 не имеет себе равных.

К сожалению, пока нет результатов RTX 4090 (возможно, в настоящее время в системе есть белый список известных графических процессоров, а 4090 в нем нет). Ручное (настраиваемое) тестирование с использованием официальных настроек дало результат 48 709 за ~ 4 секунды, что, по крайней мере, кажется правильным. В то же время тест, который завершается за секунды означает, что графический процессор даже отдаленно не выходит на пиковую мощность до окончания теста.

Графические процессоры среднего и высокого уровня для ноутбуков

Графические процессоры среднего и высокого класса для ноутбуков не обладают такой мощностью, как их версии для настольных ПК. Тем не менее все они — AMD Navi 22, Intel ACM-G10 и Nvidia GA104 — работают достаточно хорошо. Intel Arc A770 на 11% отстает от Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, что является еще одним ориентиром.

Между тем, если предположить, что M1 Ultra от Apple действительно хорошо масштабирует свою графическую производительность (M1 Ultra состоит из двух SoC M1 Max, соединенных вместе), можно ожидать, что его производительность будет на уровне Nvidia GeForce RTX 3070, что неплохо для интегрированного графического процессора.

Кроссплатформенные тесты

Когда дело доходит до кроссплатформенного бенчмаркинга, игровые консоли, ультрапортативные компьютеры и смартфоны, пожалуй, являются наиболее интересными категориями, поскольку они включают несколько аппаратных и программных архитектур, а также различные форм-факторы.

Поскольку Apple использует свои SoC M1 и M2 для своих планшетов, разумно включить их в это сравнение, даже несмотря на то, что они могут работать на полноценных ПК, например, MacBook Air/MacBook Pro. В конце концов, SoC AMD Ryzen с более мощными графическими процессорами также предназначены именно для этой цели. Между тем, iGPU M1 и M2 от Apple быстрее iGPU Cezanne от AMD на 40–80%. 

Что касается SoC для портативных устройств, Apple A16 может превзойти даже iGPU AMD Van Gogh на базе RDNA 2, используемый в игровой консоли Steam Deck. Adreno 730 от Qualcomm, используемый в Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), показывает хорошие результаты, но все еще отстает от SoC Apple A15, а это предыдущее поколение. Между тем, Samsung Xclipse 920 на базе RDNA 2 несколько разочаровывает на фоне конкурентов.

Итог

Бенчмарк Basemark Sacred Path действительно можно использовать для тестирования всех видов графических процессоров, от скромных графических процессоров, предназначенных для смартфонов, до чудовищных видеокарт, которые можно использовать не только для игр, но и для суперкомпьютеров.

Программное обеспечение в большинстве случаев дает воспроизводимые результаты, и это сильно зависит от вычислительной производительности современных графических процессоров. Хотя это может быть полезно на каком-то уровне в качестве показателя производительности, имейте в виду, что тест, который может выполняться за секунды на самых быстрых графических процессорах, никогда адекватно не покажет различия между графическими процессорами, которые могут иметь где-то от 1 ГБ до 24 ГБ видеопамяти. В этом тесте побеждают необработанные терафлопы, хотя реальная производительность также зависит от объема графической памяти, пропускной способности памяти и других факторов.

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Тест также не использует трассировку лучей, чтобы работать на всех графических процессорах последнего десятилетия или более, поэтому он не может продемонстрировать все преимущества, которые поддерживают передовые графические процессоры для ПК. Есть также некоторые сбои, связанные с колебаниями на некоторых платформах, но этого достаточно, чтобы взглянуть на примерные результаты сравнений.

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