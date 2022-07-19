Цены на Bitcoin и Ethereum, по-видимому, набрали восходящий импульс, поскольку стоимость самых популярных и ценных криптовалют в мире значительно выросла за выходные. Как сообщает CoinDesk, Bitcoin поднялся на 5%, достигнув утром в понедельник отметки в 22 000 долларов впервые после июньского краха. Ethereum, который представляет особый интерес для всех, кто присматривается к обновлению графического процессора, продемонстрировал еще более высокий рост, достигнув 20% -ного роста за тот же период - теперь он торгуется на уровне 1479 долларов.
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Обвал рынка криптовалют в июне произошел, когда рынок еще больше просел по индикатору «Extreme Fear», достигнув одного из самых низких значений в шесть пунктов, согласно Crypto Fear & Greed Index. Однако после повышения доверия со стороны инвесторов на прошлой неделе этот же индекс теперь составил двадцать пунктов.
Есть несколько вероятных катализаторов восстановления цен в эти выходные. В пятницу Банк Америки заявил, что наблюдает «продолжающиеся признаки ослабления давления со стороны продавцов» в криптовалюте: «За последние две недели рыночная стоимость цифровых активов упала на 4% по сравнению с 30% за предыдущие четыре недели», — сказал Алкеш.
«Когда рынок начинает позитивно реагировать на негативные новости, это сигнал о том, что на данный момент может быть достигнуто локальное дно, поскольку страх мог привести к тому, что новости были учтены в цене», — сказал Маркус Сотириу из GlobalBlock в понедельник утром, отметив сохраняющуюся ястребиную позицию ФРС.
Еще одним важным моментом является стремительное продвижение Ethereum к The Merge, переход криптовалюты от механизма консенсуса Proof of Work к более энергоэффективному Proof of Stake. Ожидания успешного слияния в сентябре, которые были поддержаны положительными показателями в тестовых сетях Ethereum, в основном связаны с высокими показателями криптовалюты. Стремительный рост цены уже вызвал ликвидацию короткого рынка на сумму 230 миллионов долларов, поскольку инвесторы, делавшие ставку на снижение цены Ethereum (медведи), потеряли свои ставки против тех, кто стремился к более высоким рыночным ценам (быки).
Те, кто надеялся на то, что криптовалютное «увлечение» упадет в текущих рыночных условиях, также столкнулись с еще одним громким замечанием, предсказывающим их устойчивость. Выступая на встрече G20, генеральный директор Валютного управления Гонконга (HKMA) Эдди Юэ сказал, что криптовалюты в целом и сектор децентрализованных финансов (DeFi) в частности будут продолжать играть важную роль в финансовом секторе, несмотря на такие моменты, как крах Luna и падение не очень децентрализованных кредиторов, таких как Celsius Network. Но, конечно, это не приносит большого облегчения многим инвесторам, которые видели, как их инвестиции растворились в воздухе в обоих этих событиях.
Между тем укрепление цен на криптовалюту, вероятно, заставит старых и новых майнеров вернуться к своей деятельности, приносящей доход. Несмотря на то, что приближается слияние Ethereum, некоторые продавцы могут дважды подумать, прежде чем продавать свои запасы наиболее производительных графических процессоров, особенно когда некоторые делают это по ценам, приближающимся к 500 долларам за RTX 3080. А майнеры Bitcoin неуклонно модернизируют свои майнинговые установки для повышения эффективности, даже несмотря на рост цен на электроэнергию из-за макроэкономических проблем и инфляции.