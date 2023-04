Даже с процессором Ryzen 9 7950X3D фрамрейт падал до 54 кадра в секунду

Первая The Last of Us увидела свет ещё в 2013 году. Игра понравилась геймерам и быстро стала хитом продаж. Первоначально она была доступна исключительно для консоли PlayStation 3, но уже в 2014 году вышла The Last of Us Remastered, которая получила улучшенные текстуры и порадовала тех, кто купил более мощную PlayStation 4. Пересказывать сюжет мы не будем, поскольку в прессе уже не раз об этом писали. Кроме того, недавно вышел одноимённый сериал, где присутствуют основные герои из оригинального сюжета. Первая The Last of Us стала настоящим хитом, получив внушительные продажи и вызвала восторг у критиков. Со временем игра превратилась в обязательный атрибут PlayStation 4, поскольку стала основой для серии игр, точка в которой до сих пор не поставлена. Ну а поскольку сегодня с творческой составляющей всё очень плохо, то было принято решение выпустить The Last of Us Part I на ПК и консоли текущего поколения.

Долгое время фанаты полагали, что разработчик предложит нововведения в механике, добавит новые локации и расширит сюжетные линии. На деле же сотрудники Naughty Dog под чутким руководством Sony ограничились тем, что основательно перерисовали текстуры. Специально для этого нанимали актёров, которые записывали мимику и движения, а в результате ремастер получился впечатляющим, поскольку радует красивой графикой, которая соответствует стандартам 2023 года. А вот со стабильностью не задалось. Геймеры жалуются на то, что The Last of Us Part I постоянно вылетает. Возникают конфликты с драйверами, а видеокарта и вовсе отказывается работать нормально. Требования слишком высокие, но даже на мощных графических чипах добиться стабильного фрамрейта не удаётся. Некоторые пишут, что не могут сохранить игровой прогресс, тогда как у других после нескольких запусков игра просто перестала включаться. Разработчики уже попросили у фанатов извинения и обещают 4 апреля (прямо сегодня) выпустить патч с исправлениями.

Автор данного материала наиграл уже порядка 5 часов, но пока не столкнулся с видимыми проблемами. Раздражающим можно признать кэширование шэйдеров. Поскольку игра установлена на SSD, то процесс должен был занять не больше 10 минут, но только не с The Last of Us Part I. Фрамрейт во время процесса кеширования был нестабильным и низким, а постоянные загрузки новых локаций и вовсе не давали насладиться игрой. Пришлось выйти из сюжетной компании и оставить компьютер с процессом кэширования на какое-то время. Неясно, сколько это всё длилось, но после приезда из магазина игра стала работать отлично, подвисания прекратились, а фрамрейт держится на уровне 50+ кадров в секунду. Стоит понимать, что это единичный случай, а значит у других пользователей всё может быть иначе. Кстати, автор использовал пиратскую копию, тогда как многие геймеры жалуются на откровенно завышенную цену в 70 долларов, ведь речь идёт о ремастере, а не новой игре. В интернете есть несколько любопытных тестов, авторы которых приходят к выводу, что оптимизация The Last of Us Part I действительно находится на крайне низком уровне.



Например, представители канала zWORMz Gaming вооружились видеокартой GeForce RTX 2060 и процессором Ryzen 7 5800X3D. В результате выяснилось, что даже с такой довольно неплохой сборкой выжать 60 кадров в секунду в народном 1080р ну можно только на средних настройках графики. При этом в некоторых сценах для стабильного фрамрейта не обойтись без DLSS. Масштабирование позволяет решить проблему падения количества кадров в секунду, ну а на высоких графических настройках фрамрейт падает до 38 fps, что делает игру трудно проходимой и некомфортной для глаз. На канале DSOGaming решили пойти дальше, вооружившись видеокартой GeForce RTX 4090 и самым быстрым игровым процессором Ryzen 9 7950X3D. Авторы теста отмечают, что оптимизация действительно выглядит отвратительно, поскольку фрамрейт в 4К падал до 54 кадров в секунду, показав средние 68 fps. Что любопытно, на приставке PlayStation 5 The Last of Us Part I идёт без особых сложностей даже в 4К. Похоже, геймерам действительно придётся подождать, поскольку проблемы с падением количества кадров в секунду наблюдаются у значительной части фанатов культовой серии.

