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The Last of Us Part I оказалась технологическим провалом – 4К@60 fps не тянет даже GeForce RTX 4090
Даже с процессором Ryzen 9 7950X3D фрамрейт падал до 54 кадра в секунду
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Первая The Last of Us увидела свет ещё в 2013 году. Игра понравилась геймерам и быстро стала хитом продаж. Первоначально она была доступна исключительно для консоли PlayStation 3, но уже в 2014 году вышла The Last of Us Remastered, которая получила улучшенные текстуры и порадовала тех, кто купил более мощную PlayStation 4. Пересказывать сюжет мы не будем, поскольку в прессе уже не раз об этом писали. Кроме того, недавно вышел одноимённый сериал, где присутствуют основные герои из оригинального сюжета. Первая The Last of Us стала настоящим хитом, получив внушительные продажи и вызвала восторг у критиков. Со временем игра превратилась в обязательный атрибут PlayStation 4, поскольку стала основой для серии игр, точка в которой до сих пор не поставлена. Ну а поскольку сегодня с творческой составляющей всё очень плохо, то было принято решение выпустить The Last of Us Part I на ПК и консоли текущего поколения. 

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Долгое время фанаты полагали, что разработчик предложит нововведения в механике, добавит новые локации и расширит сюжетные линии. На деле же сотрудники Naughty Dog под чутким руководством Sony ограничились тем, что основательно перерисовали текстуры. Специально для этого нанимали актёров, которые записывали мимику и движения, а в результате ремастер получился впечатляющим, поскольку радует красивой графикой, которая соответствует стандартам 2023 года. А вот со стабильностью не задалось. Геймеры жалуются на то, что The Last of Us Part I постоянно вылетает. Возникают конфликты с драйверами, а видеокарта и вовсе отказывается работать нормально. Требования слишком высокие, но даже на мощных графических чипах добиться стабильного фрамрейта не удаётся. Некоторые пишут, что не могут сохранить игровой прогресс, тогда как у других после нескольких запусков игра просто перестала включаться. Разработчики уже попросили у фанатов извинения и обещают 4 апреля (прямо сегодня) выпустить патч с исправлениями. 

Автор данного материала наиграл уже порядка 5 часов, но пока не столкнулся с видимыми проблемами. Раздражающим можно признать кэширование шэйдеров. Поскольку игра установлена на SSD, то процесс должен был занять не больше 10 минут, но только не с The Last of Us Part I. Фрамрейт во время процесса кеширования был нестабильным и низким, а постоянные загрузки новых локаций и вовсе не давали насладиться игрой. Пришлось выйти из сюжетной компании и оставить компьютер с процессом кэширования на какое-то время. Неясно, сколько это всё длилось, но после приезда из магазина игра стала работать отлично, подвисания прекратились, а фрамрейт держится на уровне 50+ кадров в секунду. Стоит понимать, что это единичный случай, а значит у других пользователей всё может быть иначе. Кстати, автор использовал пиратскую копию, тогда как многие геймеры жалуются на откровенно завышенную цену в 70 долларов, ведь речь идёт о ремастере, а не новой игре. В интернете есть несколько любопытных тестов, авторы которых приходят к выводу, что оптимизация The Last of Us Part I действительно находится на крайне низком уровне. 


Например, представители канала zWORMz Gaming вооружились видеокартой GeForce RTX 2060 и процессором Ryzen 7 5800X3D. В результате выяснилось, что даже с такой довольно неплохой сборкой выжать 60 кадров в секунду в народном 1080р ну можно только на средних настройках графики. При этом в некоторых сценах для стабильного фрамрейта не обойтись без DLSS. Масштабирование позволяет решить проблему падения количества кадров в секунду, ну а на высоких графических настройках фрамрейт падает до 38 fps, что делает игру трудно проходимой и некомфортной для глаз. На канале DSOGaming решили пойти дальше, вооружившись видеокартой GeForce RTX 4090 и самым быстрым игровым процессором Ryzen 9 7950X3D. Авторы теста отмечают, что оптимизация действительно выглядит отвратительно, поскольку фрамрейт в 4К падал до 54 кадров в секунду, показав средние 68 fps. Что любопытно, на приставке PlayStation 5 The Last of Us Part I идёт без особых сложностей даже в 4К. Похоже, геймерам действительно придётся подождать, поскольку проблемы с падением количества кадров в секунду наблюдаются у значительной части фанатов культовой серии. 

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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
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3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
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#тесты #the last of us part i
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'неудачную попытку разгона Ryzen 9 7950X3D прямо на камеру' - и идиоты повторят правда 7950X3D не знаю, но не суть)
GeForce RTX 4070 в Geekbench примерно на 20% быстрее RTX 3070Ti и настолько же медленнее RTX 4070Ti
UniSect
12:04
Прошел 10 лет назад на PS3, игралось даже лучше чем сейчас на 4090.
The Last of Us Part I оказалась технологическим провалом – 4К@60 fps не тянет даже GeForce RTX 4090
Overseer man
12:03
Прошел на I7 2600K@4.5, 32GB, RTX3080 + SSD. Игралось комфортно в 1080P. Мне лично большего и не нужно. Я не такой фанатик, вглядываться в каждый пиксель. Играл на настройках выс-ультра.
The Last of Us Part I оказалась технологическим провалом – 4К@60 fps не тянет даже GeForce RTX 4090
Артём Николаев
12:03
Бывает и так, а бывает не так. Заправленная Тшка лопается даже если просто стоит на карауле (как собственно любая техника и проводит 90+% времени)
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