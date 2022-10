А вот сроки появления всех этих проектов так и остались за кадром

Культовая The Witcher 3 вышла в 2015 году, после чего студия CD Projekt Red выпустила несколько крупных дополнений и сосредоточилась на новой франшизе. Многие эксперты предостерегали поляков, что оптимальным решением будет продолжать работы над уже работающей бизнес-стратегией, не забывая о попытках освоить новые горизонты. Проще говоря, не стоило бросать все силы на Cyberpunk 2077, ведь даже самые лучшие и потенциально интересные проекты могут провалиться в прокате. Успех Cyberpunk 2077 в первые несколько дней продаж можно сравнить только с оглушительным провалом и шквалом негативной критики, который последовал после этого. Польскую студия ненавидели буквально все, ведь вместо воплощения всех своих обещаний в реальность, CD Projekt Red выпустила сырой продукт, который удалось довести до ума спустя полтора года после релиза. На самом деле даже сегодня в игре нет и половины из того, что нам обещали, а другая половина работает криво, но геймеры смирились.

реклама

Что до руководства CD Projekt Red, то там всё относительно спокойно, ведь игра разошлась в количестве 20 миллионов копий, что довольно внушительно как для провала года. В 2023 году ожидается выход первого бесплатного дополнения. Согласно предварительным данным, это будет масштабное расширение истории, а фанаты замерли в ожидании чего-то эпического. Что же, пока эти ребята ждут, CD Projekt Red совершенно неожиданно выбросила целую порцию анонсов, удивив даже видавших виды инсайдеров. По словам главы польской студии Адама Качиньски, прежде всего планируется порадовать фанатов серии Ведьмак. Прямо сейчас в разработке находится сразу три игры, которые должны стать часть вселенной. Подробностей на этот счёт нет, а значит инсайдеры продолжат забрасывать нас предположениями о том, кто станет главным героем (или главной героиней). При этом уже точно известно, что это будет трилогия, а одна из игр получит элементы прохождения в многопользовательском режиме. Сроков выхода четвёртой части пока нет, но есть некоторые интересные детали. Так, процесс разработки планируют ускорить за счёт открытия нового офиса CD Projekt Red North America, который расположится в Бостоне. При этом отделение в Ванкувере продолжит работать в штатном режиме. Ну и стоит отметить, что в 2021 году поляки купили студию The Flame in the Flood. Она также располагается в Бостоне и будет заниматься созданием игр Ведьмак 5 и Ведьмак 6. Это отделение останется независимым, продолжая сотрудничать со всеми другими офисами CD Projekt Red.

CD Projekt Red пытается создать ареол таинственности, поэтому в качестве названий к следующей трилогии Ведьмак используются следующие кодовые наименования: Polaris, Sirius и Canis Majoris. Адам Качиньски отметил, что после выхода игры Ведьмак 4 (Polaris) следующие две части появятся на прилавках магазинов в течение шести лет. Следующий анонс касался сиквела Cyberpunk 2077. Сегодня игра фигурирует под названием Project Orion. Судя по всему, в настоящее время разработка ведётся только на бумаге, а значит идёт подготовка сценария. Сообщается, что продолжение позволит ещё больше раскрыть потенциал вселенной Cyberpunk, хотя мы пока этого самого потенциала так и не увидели. Ну и самым неожиданным был анонс игры под названием Hadar. Она не относится ко вселенным Ведьмака и Cyberpunk, поэтому разработчики только ограничились упоминанием о том, что такой проект существует и когда-то будет выпущен. Учитывая, как быстро польская студия развивается, можно ожидать, что руководство решило ощутимо увеличить сроки разработки за счёт большего количества сотрудников.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Но не обошлось без печальных новостей. Как стало известно в отставку ушёл соучредитель CD Projekt (ещё когда у компании не было приставки «Red») Марцин Ивински. Он начинал работу ещё в 1994 году и до недавнего времени занимал пост генерального директора. Марцин Ивински отметил, что верит в светлое будущее студии, ведь сегодня там работает 1200 человек и не планирует окончательно покидать компанию. Ему выделен пост председателя наблюдательного совета CD Projekt, что позволит ему непосредственно купировать деятельность CD Projekt Capital Group.