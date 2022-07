Судя по всему, продажи видеокарт сильно упали, раз Дженсен Хуанг пошёл на такой шаг

Уже давно известно, что рядовой потребитель оценивает те или иные проблемы в своей стране глядя на полки в супермаркете. Когда там всё в полном порядке, а цены пусть и растут, но медленно, то обычные люди решают, что трудности и вовсе пройдут стороной. В конце концов у многих есть финансовая подушка, которая должна помочь пережить тяжёлые времена. Ну или была. Всё дело в том, что к началу глобальной напряжённости человечество пришло с пустыми руками. Два года коронавирус терзал миллионы людей по всей планете, вынуждая их покупать ненужную технику, не говоря уже о лекарствах и других товарах первой необходимости. Расходы выросли, ну а в результате подорожания энергоносителей траты на отопление домовладений стали просто непомерными. Сегодня у многих жителей Европы наступила небольшая передышка, но неверные решения политиков могут ввергнуть континент в настоящий экономический кризис.

реклама

Как оказалось, производители полупроводниковых изделий явно не готовились к такому сценарию. Весь 2021 год нарастало производство чипов, а удовлетворить спрос казалось невозможно. Сегодня мы знаем, что главная причина дефицита была не в недостатке полупроводников, а в майнерах, которые перетянули на себя большую часть рынка, что сильно ударило по остальным участникам. К примеру, поставки автомобильных компонентов до сих пор находятся в ужасном состоянии, тогда как видеокарт выпустили слишком много. Не стоит сбрасывать со счетов спекуляции отдельных игроков, которые скупали компоненты с целью создать дополнительный дефицит.

NVIDIA долго не решалась расширить производство видеокарт, поскольку в памяти у Дженсена Хуанга было криптопохмелье 2019 года. Инвесторы долго вспоминали руководителю компании его промахи, поэтому наступить на старые грабли не было никакого желания. К концу 2021 года стало ясно, что майнинг Эфира никуда не денется, а фермеры готовы покупать видеокарты по любым ценам. К несчастью для NVIDIA, впечатление оказалось ложным, а сегодня эксперты фиксируют перепроизводство полупроводников. Видеокарты дешевеют, а многие европейские магазины уже продают флагманы ниже рекомендованной стоимости. Инсайдеры утверждают, что на складах скопилось огромное количество видеокарт, а ведь уже этой осенью на рынок должно выйти новое поколение графических чипов. Пока неясно, как эту проблему будет решать Дженсен Хуанг, ведь криптопохмелье уже рядом.

Майнеры уже начали сбрасывать видеокарты на вторичном рынке, а дальнейшее снижение курса Эфира может привести к настоящему взрыву, когда миллионы фермеров начнут ценовую войну. В это время продажи в магазинах упадут, а значит нужно что-то делать. Неясно, есть ли у главы NVIDIA хорошие мысли, но пока было решено увеличить привлекательность видеокарт за счёт подарочных игр. Со вчерашнего дня всем покупателям флагманов (GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080) выдаётся комплект из четырёх (4) бесплатных игр издательства Bethesda. Акция получила название GeForce RTX 30 Series Face Your Demons и включает следующие игры: Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal, DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One и DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two. Акция продлиться до 1 августа, а значит времени на покупку не так много. При этом неважно в каком виде вы получите графический чип: дискретный, в ноутбуке или в составе готового компьютера. Погасить купон с играми можно до 1 сентября, а все игры доступны исключительно в Steam.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Как вы уже могли догадаться, в России акция не проходит, поскольку официально NVIDIA не поставляет сюда свою продукцию. Ранее в сети появилось интервью одного из высокопоставленных руководителей компании, в рамках которого тот отметил, что в NVIDIA знают о серых поставках, но не планируют их запрещать, поскольку это ударит по обычным геймерам. Странно, а неужели уход из страны и нежелание замечать миллионы постоянных покупателей не нанесли геймерам в РФ непоправимого удара? Что до самой акции, то дела у зелёных идут плохо. Если уж Дженсен Хуанг начал раздавать игры, то инвесторам придётся потуже затягивать пояса. Кстати, общая цена подарочного комплекта составит 130 долларов.