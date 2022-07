Что купить, если вы хотите играть в самые требовательные игры в разрешении 4К? Давайте разбираться

Если вы предпочитаете старые игры типа Heroes of Might and Magic 3, то можете и вовсе не покупать видеокарту. Вам будет достаточно интегрированного графического чипа на любом процессоре, что позволит не только наслаждаться культовыми тайтлами, но и ощутимо сэкономить. Вот только многие наши читатели предпочитают новинки. Им подавай новомодную Elden Ring и жутко требовательную Cyberpunk 2077. Что же, если у вас монитор с разрешением 1080р, то можно с горем пополам обойтись скромной видеокартой типа GeForce GTX 1650, а вот владельцам 4К намного труднее.

реклама

Им приходится бороться с фризами или просто снижать настройки графики и разрешение до минимума. Нам кажется, что было глупо тратиться на монитор, если у вас нет достойной видеокарты. Именно поэтому мы настоятельно советуем выбрать себе что-то помощнее, хотя и не у всех наших читателей есть на такие игрушки деньги. В любом случае вы будете знать, в какую сторону двигаться, и сколько нужно подкопить для полного раскрытия потенциала современных блокбастеров.

GeForce RTX 3090 Ti не зря носит титул самой быстрой видеокарты на рынке, ведь она единственная предлагает 24 Гб видеопамяти на скорости 21 Гбит/с. Это рекорд, превзойти который смогут только графические чипы следующего поколения. Есть мнение, что это случится в 2023 году, поскольку AMD в 2022 ограничится скромными 18 Гбит/с, а NVIDIA пока не планирует прыгать выше 21 Гбит/с. Это значит, что вы получаете огромный задел на будущее, а видеокарта будет служить вам ну очень долго. Ещё много лет она будет гарантировать 60fps@4K, а вся сложность состоит в поиске 168 тысяч рублей.

Решили брать самую быструю видеокарту в текущем поколении AMD? Тогда ваш выбор – Radeon RX 6900 XT. Флагман красной команды по всем фронтам хуже GeForce RTX 3090 Ti, но в данном случае речь идёт уже не о качестве картинки, а о количестве кадров в секунду. Нам кажется, что в реальности дополнительные 10% ни на что не влияют, а особенно, если итоговый результат выше 100 fps. Если вы хотите действительно мощную видеокарту, при этом не против сэкономить 40 тысяч рублей, то Radeon RX 6900 XT идеально подходит на эту роль.

Ещё дешевле GeForce RTX 3080 Ti. Если вы думаете, что эта видеокарта является прямой конкуренткой Radeon RX 6900 XT, то сильно ошибаетесь. Дело в том, что энтузиасты чаще всего имеют сложившиеся предпочтения. Некоторые из них ориентируются на выгоду, но большинство предпочтёт NVIDIA. Именно поэтому мы предлагаем сравнивать GeForce RTX 3080 Ti с более дорогими графическими чипами в своей линейке. При этом сравнение не всегда будет в пользу более дорогих решений. Дело в том, что GeForce RTX 3080 Ti намного холоднее GeForce RTX 3090 Ti, при этом демонстрирует приемлемый уровень производительности. Тишина в доме вам гарантирована, если вы не станете копать с помощью неё Эфир.

За 99 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3080. Речь о графическом чипе второго поколения, отличительной чертой которого стала более широкая 384-битная шина и 12 Гб видеопамяти. Перед нами немного урезанная GeForce RTX 3080 Ti, а цена намного ниже. Если вы всё ещё не разочаровались в высоких ценниках на флагманы и хотите поиграть в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках графики в 4К, то берите GeForce RTX 3080.

Ровно на 10 тысяч дешевле первая серия графического чипа GeForce RTX 3080. Производительность здесь поменьше, но и цена ниже, а значит налицо самый настоящий компромисс. Решайте сами, что для вас важнее, ведь обе видеокарты легко тянут все игры, а прирост не превысит 7%.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Ну и самой выгодной видеокартой нашего списка заслуженно становится Radeon RX 6800 XT. Уровень производительности здесь не уступает более дорогой GeForce RTX 3080, но потенциал намного выше за счёт удвоенного количества видеопамяти. Ко всему прочему AMD удалось выпустить менее требовательный графический чип, а представленная выше модель PowerColor и вовсе не разочарует даже самого требовательного геймера. Цена за такое удовольствие 82 тысячи. Надо брать!