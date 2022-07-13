Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
Что купить, если вы хотите играть в самые требовательные игры в разрешении 4К? Давайте разбираться
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Если вы предпочитаете старые игры типа Heroes of Might and Magic 3, то можете и вовсе не покупать видеокарту. Вам будет достаточно интегрированного графического чипа на любом процессоре, что позволит не только наслаждаться культовыми тайтлами, но и ощутимо сэкономить. Вот только многие наши читатели предпочитают новинки. Им подавай новомодную Elden Ring и жутко требовательную Cyberpunk 2077. Что же, если у вас монитор с разрешением 1080р, то можно с горем пополам обойтись скромной видеокартой типа GeForce GTX 1650, а вот владельцам 4К намного труднее. 

реклама

Им приходится бороться с фризами или просто снижать настройки графики и разрешение до минимума. Нам кажется, что было глупо тратиться на монитор, если у вас нет достойной видеокарты. Именно поэтому мы настоятельно советуем выбрать себе что-то помощнее, хотя и не у всех наших читателей есть на такие игрушки деньги. В любом случае вы будете знать, в какую сторону двигаться, и сколько нужно подкопить для полного раскрытия потенциала современных блокбастеров. 

GeForce RTX 3090 Ti не зря носит титул самой быстрой видеокарты на рынке, ведь она единственная предлагает 24 Гб видеопамяти на скорости 21 Гбит/с. Это рекорд, превзойти который смогут только графические чипы следующего поколения. Есть мнение, что это случится в 2023 году, поскольку AMD в 2022 ограничится скромными 18 Гбит/с, а NVIDIA пока не планирует прыгать выше 21 Гбит/с. Это значит, что вы получаете огромный задел на будущее, а видеокарта будет служить вам ну очень долго. Ещё много лет она будет гарантировать 60fps@4K, а вся сложность состоит в поиске 168 тысяч рублей. 

Решили брать самую быструю видеокарту в текущем поколении AMD? Тогда ваш выбор – Radeon RX 6900 XT. Флагман красной команды по всем фронтам хуже GeForce RTX 3090 Ti, но в данном случае речь идёт уже не о качестве картинки, а о количестве кадров в секунду. Нам кажется, что в реальности дополнительные 10% ни на что не влияют, а особенно, если итоговый результат выше 100 fps. Если вы хотите действительно мощную видеокарту, при этом не против сэкономить 40 тысяч рублей, то Radeon RX 6900 XT идеально подходит на эту роль.

Ещё дешевле GeForce RTX 3080 Ti. Если вы думаете, что эта видеокарта является прямой конкуренткой Radeon RX 6900 XT, то сильно ошибаетесь. Дело в том, что энтузиасты чаще всего имеют сложившиеся предпочтения. Некоторые из них ориентируются на выгоду, но большинство предпочтёт NVIDIA. Именно поэтому мы предлагаем сравнивать GeForce RTX 3080 Ti с более дорогими графическими чипами в своей линейке. При этом сравнение не всегда будет в пользу более дорогих решений. Дело в том, что GeForce RTX 3080 Ti намного холоднее GeForce RTX 3090 Ti, при этом демонстрирует приемлемый уровень производительности. Тишина в доме вам гарантирована, если вы не станете копать с помощью неё Эфир.

За 99 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3080. Речь о графическом чипе второго поколения, отличительной чертой которого стала более широкая 384-битная шина и 12 Гб видеопамяти. Перед нами немного урезанная GeForce RTX 3080 Ti, а цена намного ниже. Если вы всё ещё не разочаровались в высоких ценниках на флагманы и хотите поиграть в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках графики в 4К, то берите GeForce RTX 3080.

Ровно на 10 тысяч дешевле первая серия графического чипа GeForce RTX 3080. Производительность здесь поменьше, но и цена ниже, а значит налицо самый настоящий компромисс. Решайте сами, что для вас важнее, ведь обе видеокарты легко тянут все игры, а прирост не превысит 7%.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Ну и самой выгодной видеокартой нашего списка заслуженно становится Radeon RX 6800 XT. Уровень производительности здесь не уступает более дорогой GeForce RTX 3080, но потенциал намного выше за счёт удвоенного количества видеопамяти. Ко всему прочему AMD удалось выпустить менее требовательный графический чип, а представленная выше модель PowerColor и вовсе не разочарует даже самого требовательного геймера. Цена за такое удовольствие 82 тысячи. Надо брать!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
В США суперфлагман GeForce RTX 3090 Ti продается уже на $500 дешевле рекомендованной стоимости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские магазины скинули цены на видеокарты до 38% – GeForce RTX 3070 стоит всего 31 000 рублей
18
Утром 11 июля Биткоин перешёл к падению, а аналитики с Уолл-стрит ожидают снижения курса до $10 000
13
Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла из-за мошеннического предложения о работе
1
Два очень старых смартфона Samsung получили свежую прошивку One UI 4.1 на Android 12
5
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
14
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
12
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
27
Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
61
СМИ: в России заработал параллельный импорт игр для приставок и компьютеров
2
Российский магазин назвал 5 самых популярных процессоров – лучшие CPU Intel и AMD лета 2022 года
20
Стоит ли покупать б.у. видеокарты по почте – блогер приобрёл почти новую Radeon RX 6600 за 16 000р
5
Союз потребителей РФ предлагает запретить все устройства без USB-C, в том числе и Apple
20
После блестящего понижения рыночной капитализации Twitter Илон Маск решил потроллить соц. сеть
4
STMicroelectronics построит предприятие по производству чипов во Франции
1
SilverStone представила переходник, трансформирующий разъем M.2 PCI-Express 3.0 в 5 портов SATA III
10
Кто и зачем покупает флагманские видеокарты – 5 скоростных GPU AMD и NVIDIA по оптимальным ценам
5
Стримерша Amouranth озвучила сумму дохода с OnlyFans
15
Intel Core i9-13900K дебютировал в Geekbench, обогнав Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X
16
Илон Маск весьма иронично отнёсся к перспективе судебного разбирательства с Twitter
1
Авторы PUBG будут противодействовать падению «онлайна» проекта с помощью раздачи подарков
5

Популярные статьи

5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
64
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
170
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
45
Краткий обзор дешевых клавиатур
156
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
16
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
68

Сейчас обсуждают

Mar War
03:34
За 4500 рублей
После блестящего понижения рыночной капитализации Twitter Илон Маск решил потроллить соц. сеть
Mar War
03:33
Умеет торговаться неспроста разбогател 🤠
После блестящего понижения рыночной капитализации Twitter Илон Маск решил потроллить соц. сеть
Андрей Зозуля
03:19
Да нету там такого прироста в 2к. Брехня очередная, стоял р3600 с 3080ти, сменил на р5600х, разницы не заметил от слова совсем. Просадки только стали реже и всё.
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
Иван Кирби
02:51
Лох, тебе вообще нельзя новости на комп тематику публиковать. У тя ж модуль DDR5 в одном слоте работает в одноканале 😂 Хоть бы картинку к новости подобрал правильную 🤦‍♂️
Появилась информация о линейке материнских плат ASRock AMD X670E и B650
Иван Кирби
02:45
У них трусов нет. Носки и те всушные носят 😁
Власти Тайваня хотели бы способствовать укреплению связей с Европой
industria
02:44
работающая на возобновляемых источниках энергии, да и путина к тому моменту уже не будет в живых
Швейцария планирует построить автономную систему подземных грузоперевозок
Иван Кирби
02:43
Где тут ребят увидел?
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
Иван Кирби
02:40
Е6ёшь мужиков в банях по четвергам в Гродно как раз ты. Я по баням не шастаю, пидopское это дело - париться с мужиками. А ты, Володька, как видно, обидчивая тварь, сразу видно, подковырнуть да изврати...
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
BoBaH-4eKucT
02:34
Но мы этого не увидим...
Brain: Новое исследование объясняет, как COVID вызывает иммунные повреждения головного мозга
industria
02:23
Айтишники это не только программисты, и эту часть работы никакой ии не сделает.
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем