Неожиданные результаты зрительского голосования

Принято считать, что пользователи компьютеров наиболее активны, в то время как консольщики зависают в своих закрытых мирах. Последних нечасто встретишь в масштабных баталиях на различных форумах, а своё мнение они высказывают относительно скромно по сравнению с пользователями ПК, которых можно встретить даже там, где того совсем не ждёшь. В связи с этим мы часто видим различные голосования, в которых титул «лучшая игра года», «прорыв десятилетия» или «шедевр на все времена» получают проекты, выпущенные на компьютерные платформы. Возможно, нам с вами пора расширить горизонты, ведь сегодня всё иначе.

реклама

Уже несколько недель длится голосование на сайте IGN за титул «лучшая игра всех времён». На этот раз право выбора доверили не экспертам или критикам, а нам с вами. Это значит, что итоги будут отражать предпочтения всех тех, кто знал о старте голосования и захотел принять в нём участие. Прежде всего рекомендуем вам взглянуть на большую таблицу ниже. Там можно увидеть, насколько драматично развивались события. Не ждите в списке всех популярных игр последних десятилетий. У ребят из IGN свой подход, но большинство блокбастеров там есть. К сожалению, в списке полно сомнительных игр по типу Apex Legens и Half-Life: Alyx, которые стали настоящим разочарованием, но по необъяснимым причинам имеют своих поклонников. Однако, немало в числе участников действительно эпичных игр.

Какое-то время результаты были относительно логичными. В лидеры выбился Batman: Arkham City, The Witcher 3: Wild Hunt, The Elder Scrolls V: Skyrim и некоторые другие, но после этого в дело вступили консольщики. Абсолютно неожиданно God of War (2018) и The Legend of Zelda: Breath of the Wild обошла всех своих конкурентов. В полуфинал вышли ещё GTA V и GTA: San Andreas, что действительно неожиданно на фоне других игр, оставшихся за бортом.

В настоящее время полуфинал подходит к концу, а результаты почти предопределены. Как видите, две игры, вышедшие исключительно на консолях, побеждают. Мы не призываем вас голосовать за GTA, поскольку не считаем данную серию достойной ранга лучшей всех времён и народов. Также оставим своё мнение о наиболее достойных за кадром, отметив, что массовые предпочтения современных геймеров ставят нас в тупик. Где классические стратегии, где Mortal Kombat 3 и Heroes 3? The Legend of Zelda: Breath of the Wild прошла мимо нас, но серия God of War была пройдена на мирно лежащей в шкафу PS4 автором данного материала целиком. Неужели две последних действительно лучшие игры всех времён и народов? Проголосовать можно здесь.