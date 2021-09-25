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Zelot
Голосование за лучшую игру в истории на IGN завершается, а победа за консольными Zelda и God of War
Неожиданные результаты зрительского голосования
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Принято считать, что пользователи компьютеров наиболее активны, в то время как консольщики зависают в своих закрытых мирах. Последних нечасто встретишь в масштабных баталиях на различных форумах, а своё мнение они высказывают относительно скромно по сравнению с пользователями ПК, которых можно встретить даже там, где того совсем не ждёшь. В связи с этим мы часто видим различные голосования, в которых титул «лучшая игра года», «прорыв десятилетия» или «шедевр на все времена» получают проекты, выпущенные на компьютерные платформы. Возможно, нам с вами пора расширить горизонты, ведь сегодня всё иначе.

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Уже несколько недель длится голосование на сайте IGN за титул «лучшая игра всех времён». На этот раз право выбора доверили не экспертам или критикам, а нам с вами. Это значит, что итоги будут отражать предпочтения всех тех, кто знал о старте голосования и захотел принять в нём участие. Прежде всего рекомендуем вам взглянуть на большую таблицу ниже. Там можно увидеть, насколько драматично развивались события. Не ждите в списке всех популярных игр последних десятилетий. У ребят из IGN свой подход, но большинство блокбастеров там есть. К сожалению, в списке полно сомнительных игр по типу Apex Legens и Half-Life: Alyx, которые стали настоящим разочарованием, но по необъяснимым причинам имеют своих поклонников. Однако, немало в числе участников действительно эпичных игр.

Какое-то время результаты были относительно логичными. В лидеры выбился Batman: Arkham City, The Witcher 3: Wild Hunt, The Elder Scrolls V: Skyrim и некоторые другие, но после этого в дело вступили консольщики. Абсолютно неожиданно God of War (2018) и The Legend of Zelda: Breath of the Wild обошла всех своих конкурентов. В полуфинал вышли ещё GTA V и GTA: San Andreas, что действительно неожиданно на фоне других игр, оставшихся за бортом.

В настоящее время полуфинал подходит к концу, а результаты почти предопределены. Как видите, две игры, вышедшие исключительно на консолях, побеждают. Мы не призываем вас голосовать за GTA, поскольку не считаем данную серию достойной ранга лучшей всех времён и народов. Также оставим своё мнение о наиболее достойных за кадром, отметив, что массовые предпочтения современных геймеров ставят нас в тупик. Где классические стратегии, где Mortal Kombat 3 и Heroes 3? The Legend of Zelda: Breath of the Wild прошла мимо нас, но серия God of War была пройдена на мирно лежащей в шкафу PS4 автором данного материала целиком. Неужели две последних действительно лучшие игры всех времён и народов? Проголосовать можно здесь. 

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