Пожар на фабрике MSI может навредить поставкам видеокарт GeForce RTX 3070/3080/3090
Несколько дней назад (5 числа) стало известно о пожаре, случившимся на фабрике MSI в Шэньчжэне. На тот момент прессу проинформировали, что персонал эвакуировали, а на место происшествия вызвали несколько пожарных команд. Ситуация экстраординарная, ведь меры безопасности на подобных предприятиях гораздо строже, чем на заводах по производству игрушек. Все эти дни производитель хранил молчание, а аналитики вынуждены были гадать, какая часть фабрики пострадала.
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Сегодня MSI подтвердила инцидент отказавшись от комментариев. Тем не менее уже сегодня стало известно больше подробностей. Давайте их изучим.
- Свидетели зафиксировали огромное облако дыма, которое красноречиво говорит о масштабе происшествия.
- Известно, что именно здесь собирают видеокарты GeForce RTX 3000-й серии и материнские платы
- Только через два дня удалось запустить производство и вернуть на фабрику рабочих
Что до позиции MSI, то руководство отделалось стандартным для таких случаев сообщением, заявляя, что в будущем улучшит противопожарную безопасность, направив дополнительные усилия на обучение персонала. Между тем известно, что это ключевая для MSI фабрика, которая является очень большой. Подобные производства должны работать бесперебойно. Насколько это повлияет на отгрузку конечному потребителю, неясно, мало того, есть подозрения, что пожар случился именно на складах с уже готовыми изделиями.
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На рынке дефицит видеокарт, а MSI один из ключевых игроков. Будем надеяться, что китайцы смогут наверстать потери, залатав дыры от пожарища максимально быстро. Эксперты сообщают, что каналы отгрузки устроены таким образом, что узнать о перебоях мы сможем не ранее чем через месяц. Скорее всего производитель сделает всё возможное, чтобы не допустить этого, вот только хватит ли у него чипов, большой вопрос.
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