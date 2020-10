Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Поколение процессоров AMD FX в своё время чуть было не похоронило красную компанию. Первые обзоры на CPU архитектуры Bulldozer были разгромными. С выходом улучшенных FX на архитектуре Piledriver дела начали немного выправляться, но массовая аудитория продолжала обходить "фикусы" стороной. Уже потом в сети развернётся настоящая информационная компания по обелению честного имени AMD FX и разъяснению ключевых принципов разгона данных процессоров. Пользователи поймут что гнать надо было не ядра, а память и северный мост и вновь начнут положительно отзываться о красных процессорах.

В итоге наш сегодняшний герой FX-6300 спокойно доживёт до 2020 года, оставаясь относительно актуальным CPU. А авторы youtube-канала Gecid.com проведут полноценное его тестирование в реалиях текущего года. В качестве тестового стенда выступил ПК на базе материнской платы ASRock Fatallity 990 FX Killer с 16 Gb оперативной памяти G.Skill TridentX DDR3 на частоте 2400 Mhz и таймингами CL10, а также видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO. Охлаждался процессор при помощи системы жидкостного охлаждения ID-COOLING DashFlow 240.

Для теста был произведён разгон ядер процессора до 4.7 ГГц и северного моста до 2600 MHz. ОЗУ запустили на базовом XMP профиле. Результаты разогнанного FX-6300 оказались на 30-40% лучше чем у стокового.

Основной тест по традиции начали с не особо требовательных онлайн-проектов. И их наш ветеран способен тянуть без особых проблем. В таких играх как Dota 2, World of Tanks, Rainbow Six: Siege, War Thunder и CS:GO с максимальными графическими пресетами средний FPS легко переваливает за сотню. В более тяжёлых сетевых играх, таких как PUBG, Apex Legends, Fortnite, Grounded и The Division 2 он вполне способен держать стабильные 60 кадров в секунду на средних или низких настройках.

В одиночных играх он тоже показывает себя вполне сносно. Assassin's Creed: Odyssey можно пройти со средними настройками в 50-55 FPS. Witcher 3 и вовсе радует максималками в 60+ кадров в секунду. Horizon: Zero Dawn с пресетом "приоритет графика" выдаёт свыше 70 кадров в секунду. А DOOM Eternal и Resident Evil 3 Remake вообще способны продемонстрировать фреймрейт в 100 FPS и выше. Хотя, не обошлось и без проблем. К примеру в Borderlands 3 случаются чудовищные просадки до 6-8 FPS, а тяжёлая Red Dead Redemption 2 не способна добраться до 60 кадров в секунду даже на минималках, довольствуясь 45 FPS с просадками до 30.

Вообще, фризы и статтеры являются частым событием при игре на данном CPU, и даже комплексный разгон не способен полностью избавить игрока от этой проблемы. Но для процессора из 2012 года FX-6300 справляется очень неплохо. Понятное дело, что он уже отживает последние свои годы, но в качестве дешёвого апгрейда с FX 4300/FX 4320 для владельцев подходящих материнских плат и комплектов памяти он может и сгодиться.