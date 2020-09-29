Энтузиасты делают ремейк легендарного Warcraft 2 на базе Warcraft III Reforged - бережно воссозданные модели юнитов, осовремененный геймплей и расширенный сюжет, учитывающий события World of Warcraft
Долгожданный Warcraft III Reforged оказался самым большим провалом Blizzard за всю многолетнюю историю компании, на фоне которого померк даже скандал с анонсом мобильной Diablo Immortal. Исправить ситуацию сейчас уже вряд ли удастся, но у тех игроков, которые по какой-то причине не стали оформлять возврат средств за ремейк появилась небольшая причина для радости.
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Группа независимых мододелов представила на суд публики ремейк того самого легендарного Warcraft II: Tides of Darkness, основанный на движке Reforged. Проект носит имя Chronicles of the Second War и обещает бережно воссоздать сюжетную кампанию оригинала на базе последней игры серии, улучшив игровой процесс согласно современным стандартам. Сюжет претерпит некоторые изменения, чтобы соответствовать событиям, описанным в World of Warcraft, WoW Chronicles и остальным книжным сериям.
Для модификации с нуля были созданы множество ассетов и моделей персонажей, которые основываются на дизайне спрайтов оригинальной игры. Вместе с тем, часть ассетов будет базироваться на дизайне World of Warcraft и официальной экранизации 2016 года. Ещё разработчики обещают полностью переделанные кат-сцены с полноценной профессиональной озвучкой, которые дополнительно поспособствуют погружению игроков в атмосферу игры.
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