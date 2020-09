Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Долгожданный Warcraft III Reforged оказался самым большим провалом Blizzard за всю многолетнюю историю компании, на фоне которого померк даже скандал с анонсом мобильной Diablo Immortal. Исправить ситуацию сейчас уже вряд ли удастся, но у тех игроков, которые по какой-то причине не стали оформлять возврат средств за ремейк появилась небольшая причина для радости.

реклама

Группа независимых мододелов представила на суд публики ремейк того самого легендарного Warcraft II: Tides of Darkness, основанный на движке Reforged. Проект носит имя Chronicles of the Second War и обещает бережно воссоздать сюжетную кампанию оригинала на базе последней игры серии, улучшив игровой процесс согласно современным стандартам. Сюжет претерпит некоторые изменения, чтобы соответствовать событиям, описанным в World of Warcraft, WoW Chronicles и остальным книжным сериям.

Для модификации с нуля были созданы множество ассетов и моделей персонажей, которые основываются на дизайне спрайтов оригинальной игры. Вместе с тем, часть ассетов будет базироваться на дизайне World of Warcraft и официальной экранизации 2016 года. Ещё разработчики обещают полностью переделанные кат-сцены с полноценной профессиональной озвучкой, которые дополнительно поспособствуют погружению игроков в атмосферу игры.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке