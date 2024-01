Компания заявляет, что не прекратит поддержку проекта и будет со временем его дорабатывать и расширять, добавляя новые миссии и кампании

Warcraft III: Reforged, оцененная пользователем на Metacritic как игра с самым низким рейтингом, претерпевает преображение и становится верным ремейком Warcraft II. Команда преданных фанатов предоставляет ее бесплатно тем, кто уже приобрел Warcraft III: Reforged. Кроме того, игра будет регулярно обновляться и исправляться.

Создатель мода, компания LoreCraft Designs, рассказала, что «Warcraft: Chronicles of the Second War» разрабатывалась в течение трех с половиной лет. Разработчики столкнулись с неудовлетворительным состоянием Reforged и столкнулись с трудным выбором: потратить еще больше времени на исправления и оттачивание игры или выпустить ее раньше и решить проблемы после запуска.

Несмотря на ошибки и незавершенность проекта, команда LoreCraft решила выпустить первый сегмент мода, включающий кампанию из Warcraft II. Chronicles of the Second War стремится объединить лучшие аспекты Warcraft II и оригинального Warcraft III, сочетая в себе стратегию в реальном времени и ролевые миссии.

Chronicles of the Second War включает в себя 17 миссий и видеороликов, освещающих ключевые моменты истории, а также дополненных 1500 строк озвучки и саундтреком, переосмысленным талантливыми художниками эпохи Warcraft II. В моде все еще есть некоторые средние и незначительные ошибки, требующие дальнейшей разработки.

Команда LoreCraft Designs планирует продолжать дорабатывать ремейк Warcraft II, хотя пока не установлена конкретная дата релиза для кампании, ориентированной на людей. Разработчики получили исключительно положительную обратную связь от сообщества Warcraft и снова приступили к разработке после перерыва во время новогодних праздников.

Warcraft II: Tides of Darkness, выпущенная для MS-DOS и Windows в 1995 году вместе с дополнением Beyond the Dark Portal, признается одной из величайших игр, когда-либо созданных, и будет любопытно посмотреть на неё в обновлённом виде.