Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot от независимых разработчиков

Студия Toys for Bob, известная своими проектами как Skylanders, Spyro Reignited Trilogy и ремейками Crash Bandicoot, объявила о своей независимости. Это изменение позволит разработчикам взять курс на новые горизонты и вернуться к своим корням, более того стать свободными.

реклама

Сама студия Toys for Bob уже сейчас рассматривает возможности сотрудничества, с такими известными компаниями, как: Activision, так и с Microsoft. Ранее студия являлась подразделением Activision с 2005 года, но после выпуска Crash Bandicoot 4: It’s About Time, она потеряла значительную часть штата и столкнулась с угрозой закрытия. Activision приняла решение перенацеливать разработчиков на поддержку проектов по Call of Duty: Warzone. Теперь, как независимая команда, студия сообщила, что уже находится на ранних этапах разработки новой игры. Когда же команда соберётся воедино, то геймеры в недалёком будущем могут ожидать новые истории, новых персонажей и множество захватывающих впечатлений, от будущих игровых проектов.