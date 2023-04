К мобильным устройствам это не относится

Компания Google после долгих лет ожидания подняла качество видеозвонков в своём мессенджере Meet до значения в 1080p. Однако, это относится только к веб-версии мессенджера и только при наличии платной подписки.

В блоге Google сказано, что необходим компьютер с веб-камерой с разрешением 1080p. Кроме того, такое разрешение доступно только при общении между двумя пользователями. Раньше максимальное разрешение составляло 720p, а при невысоком качестве подключения к интернету только 360p.

Естественно, увеличение разрешения поднимает и требования к пропускной способности. Однако, поскольку речь идёт только о компьютерах, у многих пользователей может быть оптоволоконный интернет с высокой скоростью доступа. В любом случае, качество видео будет автоматически меняться в зависимости от качества подключения к интернету.

Для тех пользователей Google Meet, которые применяют мессенджер для делового общения, увеличение разрешения может быть кстати, если они демонстрируют презентации или документы. Для персонального общения может хватить и более низкого разрешения.

Разрешение 1080p доступно при наличии платной подписки Workspace, включая тарифы Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, the Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials, Frontline. Для персональных аккаунтов Google это разрешение недоступно, если отсутствует подписка на Google One с объёмом хранилища не менее 2 ТБ. К тому же 1080p необходимо активировать вручную в настройках или при начале видеообщения.

Таким образом, Google продолжает попытки конкурировать с мессенджерами вроде Zoom и Microsoft Teams. У соответствующих всем условиям пользователей разрешение 1080p должно появиться к середине мая, пишет Androidcentral.