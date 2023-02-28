Аппарат был упрощён по сравнению с версией 5G

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Компания Samsung без лишнего шума анонсировала смартфон начальной ценовой категории Galaxy A14 4G. Это произошло примерно спустя два месяца после появления версии 5G, которое состоялось на выставке CES 2023 в начале января. Два устройства выглядят одинаково, но характеристики версии 4G были снижены.

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Новый аппарат получил экран LCD размером 6,6 дюйма Full HD+ (1080 х 2408 пикселей) с частотой 60 Гц вместо 90 Гц. В нём используется не самый современный процессор MediaTek Helio G80 более чем трёхлетней давности на техпроцессе 12 нм с максимальной частотой 2 ГГц.

Samsung поставила сюда 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ещё доступно 6 ГБ виртуальной оперативной памяти и установка карт microSD размером до 1 ТБ. Аппарат поддерживает две SIM-карты nano. Сбоку у него есть сканер отпечатков пальцев, имеется и разъём для наушников, но нет стереодинамиков.

Зато выросло разрешение камер. У основной оно 50 Мп, есть сверхширокоугольная 5 Мп и макро 2 Мп, а передняя 13 Мп. Galaxy A14 поддерживает автофокус и запись видео FHD 30 кадров/с. Оптическая стабилизация изображения не предусмотрена.

Ёмкость аккумулятора снова составляет 5000 мАч. Мощность зарядки уменьшена до 10 Вт. Используется оболочка One UI 5.0 поверх Android 13, двойной 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2 и NFC, сообщает Androidheadlines.

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Galaxy A14 выпустят в серебристом, чёрном и тёмно-красном цветах, но дата и цены пока не названы.