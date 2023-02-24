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Mozilla критикует магазины Google и Apple за описания конфиденциальности приложений
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В последние годы Apple и Google заставили разработчиков в своих операционных системах размещать списки конфиденциальности на страницах приложений. Это должно показать, какую информацию собирают приложения и какую куда-то передают. Компания Mozilla считает, что разработчики в магазине Google не отличаются честностью.

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Mozilla опубликовала исследование, где упрекает Google за недостатки в системе маркировки конфиденциальности приложений в магазине Play Store. Было найдено множество несоответствий между тем, что пишут разработчики приложений в Play Store, и тем, что есть в политике конфиденциальности приложений. Самые большие несоответствия были в играх вроде Minecraft, Hitman Sniper, Grand Theft Auto: San Andreas, Need For Speed: Most Wanted, Monument Valley.

Социальные сети тоже вошли в этот список. У Facebook, Snapchat и Twitter сведения самые неточные, у YouTube, Google Chrome, Gmail, WhatsApp, Instagram, TikTok и Spotify немного лучше.

На странице TikTok в Play Store сказано, что приложение не передаёт данные третьим лицам. В политике же конфиденциальности говорится, что приложение передаёт третьим лицам техническую информацию и информацию об использовании. Сравнение страницы Twitter в Play Store с политикой конфиденциальности показывает такое же несоответствие.

Информация о безопасности данных в магазинах говорит, собирает ли приложение контактную информацию, местоположение, адрес электронной почты, историю посещённых страниц, историю поиска, финансовую информацию и т. д. и передаёт ли эти сведения. Apple запустила эту программу в 2020 году, а Google последовала в 2022 году.

The Washington Post в 2021 году выполнила похожую проверку в магазине Apple. Результаты оказались примерно такими же.

Обе компании доверяют разработчикам самим сообщать, чем делятся их приложения. Mozilla считает определения Google «сбора» и «обмена» данными неполными, что может позволять разработчикам обманывать пользователей. Ещё Mozilla не нравится у Google освобождение анонимных данных от требований к описанию из-за сомнений в их анонимности.

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Mozilla проверила 40 самых популярных приложений на Android и обнаружила несоответствия с политикой конфиденциальности на 80% страниц в Play Store. 40% (16 приложений) имели серьёзные несоответствия, 37,5% (15 приложений) имели умеренные расхождения, 15% (6 приложений) практически не имели расхождений, сообщает Techspot.

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#apple #google #конфиденциальность
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