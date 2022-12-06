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Apex Legends Mobile присудили звание «Лучшая игра года» на Android и iOS
В королевские битвы играют не только на компьютерах
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С момента релиза игра Apex Legends Mobile покорила мобильные устройства. Она относится к жанру королевской битвы и имеет большой успех в разных странах мира. В результате она удостоилась звания «Лучшая игра года» на платформах iOS и Android.

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Apex Legends Mobile представляет собой порт на мобильные устройства с компьютеров популярной франшизы Apex Legends от Respawn и Electronics Art. Как и в других играх категории «королевская битва», игроки или группы игроков попадают на карту и увлечённо отстреливают друг друга, последний выживший побеждает. Отличительной чертой этой игры являются специализированные персонажи, приносящие уникальные игровые механики и способности. Версия для ПК стала одной из самых популярных многопользовательских игр в мире, а мобильная версия теперь получила награды Google Play Best of 2022 Awards и Apple iPhone Game of the Year на церемонии вручения наград App Store Awards 2022.

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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Эти звания особенно ценны на фоне серьёзных конкурентов, вроде Diablo Immortal. После запрета PUBG Mobile и Battlegrounds Mobile India в Индии большинство их поклонников во второй по численности населения стране мира перешли на Apex Legends Mobile. Ещё разработчики Apex Legends для ПК являются создателями популярной франшизы Titanfall, напоминает Gizmochina.

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#android #игры #ios #apex legends
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