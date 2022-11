Видеокарты Arc продолжают совершенствоваться благодаря улучшению программного обеспечения

В конце уходящей недели компания Intel рассказала о двух значительных обновлениях видеокарт Arc. Был анонсирован новый драйвер, приносящий поддержку четырёх недавно представленных игр и повышающий производительность в среднем на 5% в восьми других играх. Также представили плагин для движка Unreal Engine, упрощающий разработчикам добавление технологии XeSS в игры.

Intel работает с разработчиками, давая им возможность вручную добавить XeSS в несколько игр. Плагин упростит этот процесс для игр на движке Unreal Engine.

Есть три варианта плагина для версий Unreal Engine 4.0, 4.26 и 5.0. Из этого следует, что разрабатываемые на не самой современной версии движка игры тоже смогут обзавестись XeSS.

Плагин имеет такие же ограничения, как и встроенный XeSS. Не поддерживается разделённый экран и виртуальная реальность, работать он может только с API DirectX 12. Этот плагин лучше всего работает на видеокартах Intel Arc и старается конкурировать с более аппаратно-независимым AMD FSR 2.0 в играх с поддержкой обоих стандартов. FSR доступен и в виде плагина для Unreal Engine, а ещё имеет открытый исходный код, в отличие от XeSS.

Ещё Intel представила новый драйвер для серии карт Arc A, обещающий улучшенную совместимость, повышение скорости и исправление ошибок в играх. Можно отметить появление поддержки игр Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Warzone 2.0, Sonic Frontiers и Dysterra. Драйвер уже можно скачать, хотя пока он находится на этапе бета-тестирования. Финальный вариант ожидается в ближайшие несколько недель.

Согласно примечаниям к релизу Intel, драйвер способен повысить производительность до 3% в пяти играх: Marvel's Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Chorus, Sniper Elite 5, на 5% в Gotham Nights, на 7% в Ghostwire Tokyo и на 8% в Dirt 5. Intel проводила тестирование с максимальными или близкими к максимальным настройками на разрешениях 1080p и 1440p.

Разработчики исправили несколько ошибок в ряде популярных игр. Doom Eternal больше не мерцает на некоторых моделях видеокарт, Tom Clancy's Rainbow Six Siege имеет стабильную производительность. Исправлены проблемы с освещением в Death Stranding Director's Cut, из Forza Horizon 5 исчезли вертикальные полосы. Устранено множество ошибок в приложении Arc Control, что позволяет более комфортно работать с ним, хотя ещё остаётся к чему стремиться.

Осталось немало известных Intel проблем, описанных в примечаниях к патчу. Видеокарты Intel уже продаются в России и производитель обещает совершенствовать драйверы и программное обеспечение, пишет Techspot.