Очередная статистика от фирмы NPD Group

Компания NPD Group в очередной раз предоставила статистические данные по продажам в игровом сегменте за минувший месяц. Отчёт аналитика Мэта Пискателлы содержит данные по общим расходам на контент в видеоиграх, включая полные версии игр, DLC/MTX и расходы на подписку на консолях, в облаке, на мобильных устройствах, портативных устройствах, ПК и платформах виртуальной реальности.

Цифры за этот месяц показывают, что расходы в США на видеоигры, оборудование и аксессуары в сентябре составили $4,1 млрд. Это на 4% меньше сентября годом ранее. Больше всего покупок было совершено в разделе «Оборудование».

Раньше с поставками консолей были проблемы, так что продажи находились на низком уровне. На этот раз продажи в этом сегменте выросли на 19% по сравнению с показателем годичной давности. Третий месяц подряд наблюдается двузначный рост в этом сегменте. В первую очередь на результат повлияло улучшение поставок PlayStation 5. Эта консоль заняла первое место как по продажам в штуках, так и по доходу от продаж за сентябрь. Второе место в статистике NPD Group заняла Nintendo Switch по количеству, а Xbox Series вторая по доходу от продаж.

Расходы на игровой контент снизились на 7% до $3,4 млрд. Наблюдался двузначный рост расходов на подписку на немобильные видеоигры, но другие сегменты просели. Лучше всего продавались игры FIFA 23, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle, The Last of Us: Part I, NBA 2K23, Splatoon 3 и Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Расходы на аксессуары за год не изменились и составили $174 млн. Это первый раз с октября прошлого года, когда расходы на аксессуары не уменьшились по сравнению с результатом годичной давности. Выросли расходы на геймпады и упали на гарнитуры/наушники. Самым продаваемым аксессуаром сентября в штуках и по деньгам стал беспроводной геймпад Xbox Carbon Black.

Индустрия мобильных игр испытывает проблемы, показывая спад по сравнению с временами пандемии. Расходы геймеров снизились на 5% по сравнению с прошлым годом. Расходы на игры составили 54% от расходов на мобильные приложения в целом против 60% год назад.

Обычно в сентябре на игровом рынке наблюдается сезонный спад. В этот раз он был особо резким. Количество установок новых игр снизилось на 3% и было самым низким с февраля 2019 года, пишет WCCFTech.