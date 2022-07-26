Россия вошла в число пострадавших от него стран

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Специалисты по исследованию угроз безопасности из «Лаборатория Касперского» нашли вредоносное ПО под именем CosmicStrand. Новой эта программа не является, поскольку её ранний вариант «троян Spy Shadow» известен с 2016-17 годов.

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CosmicStrand относится к руткитам UEFI, который нашли в заражённых прошивках материнских плат Asus и Gigabyte. Избавиться от руткита UEFI переустановкой операционной системы невозможно. От атак и взломов с его стороны пострадали пока только системы Windows.

После каждой перезагрузки Windows в системе находили фрагмент вредоносного кода. Он должен подключиться к серверу и скачать дополнительный вредоносный исполняемый файл. Однако «Лаборатория Касперского» не определила, как происходит заражение. Некоторые пользователи утверждают, что купленные в интернете с рук материнские платы были заражены. Жертвами CosmicStrand стали пользователи из Китая, Вьетнама, Ирана и России.

Пользователям материнских плат Gigabyte и Asus на Windows-компьютерах рекомендуется включать безопасную загрузку. Ещё лучше перепрошить BIOS, скачав его с официальных сайтов производителей плат.

В ходе исследования нашли сходство между CosmicStrand и ботнетом «MyKings» в образцах кода. Последний пришёл из Китая, так что эта же страна может быть родиной руткита CosmicStrand, пишет Neowin.

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