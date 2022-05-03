Шесть из них являются уязвимостями высокой степени угрозы

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Многочисленным пользователям браузера Google Chrome его создатели порекомендовали поскорее обновиться до версии 101. Согласно последнему отчёту, были закрыты 29 уязвимостей в системе безопасности, шесть из которых получили высокую степень угрозы.

реклама

Последней версией браузера является Chrome 101.0.4951.41 для Windows, Mac и Linux. Google выплатила $29000 за четыре из шести самые опасные критические уязвимости. Оставшиеся две в Google нашли сами, пишет Techspot.

CVE-2022-1477: уязвимости типа Use after free в интерфейсе прикладного программирования Vulkan.

CVE-2022-1478: Use after free в SwiftShader.

CVE-2022-1479: Use after free в ANGLE.

CVE-2022-1481: Use after free в Sharing.

CVE-2022-1482: недопустимая реализация в WebGL.

CVE-2022-1483: heap buffer overflow в WebGPU.

Google не сообщает подробностей об этих уязвимостях. Компания ждёт, когда большинство пользователей обновят свои браузеры, и только потом готова делиться данными. Скрывается и информация об ошибках в сторонних библиотеках, пока разработчики не исправят их.

Оставшиеся 23 уязвимости признаны средними, 4 низкими. Chrome 101 стал второй подряд крупной версией, на которую Google рекомендует пользователям перейти из-за проблем с безопасностью.

В марте компания советовала пользователям обновиться с Chrome 99 до Chrome 100 из-за связанной с движком JavaScript браузера уязвимости нулевого дня. Она позволяла выполнять произвольный код. Версия 100 могла также стать проблемной на некоторых сайтах из-за своего трёхзначного номера.

Желающие могут обновить браузер вручную или дождаться автоматического обновления, после которого потребуется перезапуск программы.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р



