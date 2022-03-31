Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Apple, Facebook и Discord сами вручили хакерам пользовательские данные
Те выдавали себя за правоохранительные органы
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Появилась информация о том, что компании Apple, Facebook и Discord передали пользовательские данные выдававшим себя за сотрудников правоохранительных органов хакерам. Запрос данных выглядел как подлинные юридические запросы и пришёл с настоящих взломанных аккаунтов электронной почты.

реклама

Facebook и Apple передали адреса пользователей, номера телефонов и IP-адреса. Discord предоставила «историю интернет-адресов привязанных к определённым номерам телефонов аккаунтов Discord. Хакеры также нацеливались на Snap, но неизвестно, успешно ли, пишет Engadget.

Apple и Facebook регулярно передают данные правоохранительным органам и у этих компаний есть специальные группы реагирования на подобные запросы. Обычно запросы сопровождаются постановлением суда. Бывают «экстренные» случаи, когда правоохранительные органы запрашивают данные без этого постановления. Например, если чьей-то жизни угрожает опасность.

Собранные данные хакеры могут использовали для облегчения схем финансового мошенничества. Представитель Meta заявил, что у компании есть меры безопасности для проверки юридических запросов и выявления мошенничества. «Мы блокируем известные скомпрометированные аккаунты, не позволяя отправлять с них запросы. Мы работаем с правоохранительными органами с целью реагирования на связанные с предполагаемыми мошенническими запросами инциденты, как сделали и в этом случае».

Apple и Snap сообщили о политике проверки достоверности запросов пользовательских данных. Эти меры безопасности могут оказаться недостаточными, если запросы приходят с реальных адресов правоохранительных органов.

Специалисты по безопасности связали часть вовлеченных в эту схему людей с известной хакерской группой Lapsus$, которая якобы взломала Microsoft и Okta.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #безопасность #facebook #discord
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple объявляет об изменениях в работе сторонних платёжных систем в приложениях
Apple может объявить о поддержке платежей в биткоинах на конференции Bitcoin 2022 в Майами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
48
Магазины РФ скинули цены на процессоры Intel и AMD – Core i5-12600K подешевел в 3 раза за неделю
52
Sony разблокировала игровой магазин для жителей РФ, а геймеры уже начали покупать новые игры
8
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
9
Финансовый директор Huawei заявила, что санкции сплотили компанию
3
Биткоин приближается к $48 000, а эксперты Cryptonews ожидают рост курса Эфира в ближайшие месяцы
8
Аудитория асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight достигла 50 миллионов игроков
2
Энтузиаст улучшил штатный кулер Core i5-10400 при помощи бумаги и скотча – инструкция и подробности
5
Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
20
Китай привлёк к разработке гиперзвукового оружия ИИ – планы и успехи инженеров из Поднебесной
2
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
19
Стартовало серийное производство ракеты-носителя "Ангара-А5"
9
Австралийская компания HB11 Energy продемонстрировала нетепловой ядерный синтез с использованием лазера
16
Microsoft DirectStorage позволит до 40% снизить нагрузку на процессор в играх
8
Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael поступят в производство в конце апреля
14
Выпущенная в повторный прокат дилогия «Брат» превзошла «самые смелые ожидания» продюсера картин
22
В ОАЭ построили самый большой в мире Hummer H1 размером с двухэтажный дом
5
Роскомнадзор готовится оштрафовать Google за неудаление запрещённой информации на YouTube
116
Производители чипов не торопятся формировать заказы на следующий год
5
AMD Ryzen 7 5700X всего на 2% медленнее 5800X в Geekbench 5
28

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
27
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
3
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
6
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

Togtyui
10:30
Зелот, ты бесподобна, я хочу от тебя ребенка.
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
ivankrolikov
10:26
Иди купи.
Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
daimos
10:25
Я так и не понял, чем простые очки с поляризацией с али отличаются от такого же пластика с надписью рейзер, но в 3 раза дороже
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
Александр Олейников
10:13
https://overclockers.ru/blog/CoolCmd/show/29411/uluchshaem-sajt-overclockersru-svoimi-silami
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
Роман Семенихин
10:08
У меня башенный куллер с тремя медными трубками, но скорость вентилятора не регулируется блин и всегда молотит на полную 2400 оборотов. Температура проца в простое 30 градусов, под нагрузкой не больше...
Энтузиаст улучшил штатный кулер Core i5-10400 при помощи бумаги и скотча – инструкция и подробности
WoWCHK
10:08
Виндовс 11 не нужен
Microsoft DirectStorage позволит до 40% снизить нагрузку на процессор в играх
Spambomber_11
10:04
Зелот вместе с манагерами шитилинка получают одну отсосамбу на всех. И пусть теперь они перегрызутся при делёжке этого приза. КГ/АМ.
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
wolfire
10:02
и в эфире тоже классик
Apple может объявить о поддержке платежей в биткоинах на конференции Bitcoin 2022 в Майами
Spambomber_11
09:54
Зелот опять по своего базедного сожителя настрочил. КГ/АМ.
Известный майнер посетил самый большой склад ПК в Дубае – тысячи ноутбуков в ролике CryptoLeo
Miki_Sambrero
09:53
Написано что большая часть акциями, правильно ру отводит, акции дорожают и он богатеет)
Глава Intel за первый год работы в должности получит почти $179 млн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем