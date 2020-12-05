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Android-приложения с миллионами скачиваний содержат серьёзную уязвимость

С её помощью можно красть данные на доступ, сообщения и другую информацию
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Компания Check Point обнаружила уязвимость в широко распространённых Android-приложениях, браузере Edge, программе XRecorder и видеоредакторе PowerDirector. Уязвимость находится в Google Play Core Library. Это коллекция кода производства Google. Библиотека связана с процессом обновления приложений в зависимости от конкретных конфигураций или моделей устройств.

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В августе фирма Oversecured рассекретила баг в Google Play Core Library, который позволял одному установленному приложении выполнять код в контексте любого другого приложения с применением уязвимой версии библиотеки. Баг связан с уязвимостью directory traversal, которая позволяет недоверенным источникам копировать файлы в папку, которая должна быть зарезервирована только для доверенного кода от Google Play. Это подрывает ключевую защиту Android, которая должна запрещать одному приложению доступ к данным и коду другого приложения.

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Google закрыла баг в библиотеке в апреле, но разработчики приложений должны скачать новую версию библиотеки и вставить её в код. Исследование Check Point показывает, что многие разработчики делать этого не стали. В результате можно вставить код в банковские приложения для перехвата данных на вход и красть коды двухфакторной авторизации; вставлять код в корпоративные приложения для получения доступа к сетям; код в приложениях социальных сетей позволяет шпионить за пользователями и отслеживать местоположение устройств; код в мессенджерах даёт возможность читать все сообщения и отправлять их от лица жертвы.

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В качестве доказательства специалисты Check Point при помощи вредоносного приложения украли куки авторизации из старой версии браузера Chrome. С ними они смогли получить доступ к аккаунту Dropbox.

Было обнаружено 14 уязвимых приложений с суммарным количеством загрузок почти 850 млн. Через несколько часов после публикации отчёта некоторые из этих приложений были обновлены. На долю только Edge, XRecorder и PowerDirector приходится 160 млн. установок.

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