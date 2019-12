Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Продолжаем подводить итоги уходящего десятилетия, которое пока никуда не уходит. Вслед за журналом Time осчастливить публику своим экспертным мнением решила аналитическая фирма App Annie. Она составила список крупнейших мобильных приложений нынешнего десятилетия. Как нетрудно догадаться, первое место занимает Facebook и его линейка приложений. Впрочем, есть и неожиданные гости.

При помощи магазина Google Play и данных с платформы iOS компании составила отчёт. По количеству загрузок лидирует приложение Facebook. Дальше идут Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, все они также принадлежат Facebook.

Среди социальных сетей и коммуникационных приложений в десятку входят Snapchat (5), Skype (6), Twitter (10).

Что касается неигровых приложений и расходов пользователей на них, в десятке больше всего сервисов потоковой трансляции видео и музыки. На 1-м месте Netflix, на 3-м Pandora Music, на 7-м Spotify, на 9-м HBO Now.

Среди самых скачиваемых игр десятилетия удивительный лидер. Можно было бы предположить, что это будет Candy Crush, но эта игра только на 2-м месте, а на 1-м Subway Surfers by Kiloo. Причина в том, что игра популярна в Индии, а сколько людей живёт в Индии, вы сами знаете. Именно на Индию приходится более 15% скачиваний этой игры.

Если же смотреть на самые доходные игры, ожидаемым лидером является Clash of Clans, самая доходная игра в том числе нынешнего года. Ещё в десятку входят Candy Crush Saga (3), Pokémon Go (8), Game of War (9).

Игровые приложения первыми перешли на модель на основе подписки. Например, сервис Netflix. Игры предпочитают зарабатывать на продаже внутриигрового контента, будучи при этом условно-бесплатными. Впрочем, разработчики игр тоже не прочь заработать на подписках, что видно по появлению сервисов вроде Apple Arcade или Google Stadia.