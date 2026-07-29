Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Павел Дуров получил от ФСБ обвинение в содействии терроризму
Это делает разблокировку мессенджера Telegram в ближайшее время маловероятной
реклама

Информационное агентство ТАСС на основе информации от ЦОС ФСБ сообщает о предъявлении обвинения в содействии терроризму Павлу Дурову. Создателя мессенджера Telegram обвиняют в отказе удалять каналы, которые применяются спецслужбами других стран, экстремистскими и террористическими организациями. По мнению ФСБ, подобные каналы связи используют для совершения многочисленных противоправных действий, в том числе кибермошенничества, диверсий и террористических актов.

Изображение: Albert Gea / Reuters

Одним из обвинений является вовлечение подростков в диверсии и террористическую деятельность посредством чат-бота знакомств «Дайвинчик / Leo». Предположительно, с июля 2025 года были вовлечены 46 граждан России в возрасте 12–22 лет.

реклама

Сообщается, что запросы на удаление противоправного контента со стороны Роскомнадзора направлялись свыше 150 тысяч раз, но ответных действий не последовало. В итоге Павел Дуров был объявлен в международный розыск.

#россия #telegram #мессенджеры #павел дуров #фсб
Источник: ria.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
Разработчик запустил ИИ-модель с 28,9 млн параметров на микроконтроллере ESP32-S3 за $10
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
Стартап из США привлёк 470 миллионов долларов на разработку миниатюрных реакторов для военных

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter