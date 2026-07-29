Это делает разблокировку мессенджера Telegram в ближайшее время маловероятной

Информационное агентство ТАСС на основе информации от ЦОС ФСБ сообщает о предъявлении обвинения в содействии терроризму Павлу Дурову. Создателя мессенджера Telegram обвиняют в отказе удалять каналы, которые применяются спецслужбами других стран, экстремистскими и террористическими организациями. По мнению ФСБ, подобные каналы связи используют для совершения многочисленных противоправных действий, в том числе кибермошенничества, диверсий и террористических актов.

Изображение: Albert Gea / Reuters

Одним из обвинений является вовлечение подростков в диверсии и террористическую деятельность посредством чат-бота знакомств «Дайвинчик / Leo». Предположительно, с июля 2025 года были вовлечены 46 граждан России в возрасте 12–22 лет.

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Сообщается, что запросы на удаление противоправного контента со стороны Роскомнадзора направлялись свыше 150 тысяч раз, но ответных действий не последовало. В итоге Павел Дуров был объявлен в международный розыск.