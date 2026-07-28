Южнокорейский производитель не менял значение 5000 мАч в нескольких поколениях своих смартфонов

Смартфоны в последние годы не предлагают инноваций, и одним из наиболее медленно развивающихся компонентов являются аккумуляторы. Если китайские производители переходят на более современные технологии, то компания Samsung отстает от конкурентов в области аккумуляторов, предлагая ёмкость 5000 мАч. Ситуация с аккумуляторами в модели Galaxy S27 Ultra 2027 года может измениться, поскольку появилась информация о переходе на кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Изображение: Gemini

Начало положили недавно представленные складные смартфоны серии Galaxy Z Fold 8. В следующем году это должен стать Galaxy S27 Ultra, о чём рассказало издание GalaxyClub. Номинальная ёмкость может составить 5534 мАч, что означает заявленную ёмкость примерно 5700–5800 мАч. Для сравнения, номинальная ёмкость батареи Galaxy S26 Ultra составляет 4850 мАч.

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В той же статье говорится, что новая модель Galaxy S27 Pro получит аккумулятор номинальной ёмкостью 5087 мАч. Информация о ёмкости аккумуляторов смартфонов Galaxy S27 и S27+ пока отсутствует.