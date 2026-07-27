Злоумышленники обходятся без пароля от аккаунта и кода доступа из SMS

МВД опубликовало предупреждение о распространении новой схемы взлома учётных записей мессенджера Telegram. Если прежде для взлома требовались пароль и код подтверждения, который приходит через SMS, то теперь хакеры пользуются вредоносной Windows-программой. Программа называется «Обновление телеметрии Windows», и её задача — кража данных сессии Telegram с компьютера.

Изображение: Gemini

Как и в случае с другими вредоносными приложениями на платформе Windows, эта программа может попасть на компьютер при скачивании из сомнительных источников. Для предотвращения этого рекомендуется использовать официальные сайты разработчиков приложений, магазин Microsoft Store и проверять скачанные установочные файлы антивирусами. Ещё надёжнее может быть проверка одновременно несколькими антивирусов в сервисе VirusTotal. Также рекомендуется своевременно выполнять обновления операционной системы.

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На случай, если взлом уже произошёл и посторонние получили доступ к мессенджеру, рекомендуется регулярно просматривать в нём список активных сессий, чтобы убедиться, что в этом списке отсутствуют неизвестные устройства.