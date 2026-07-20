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Археологи нашли в польском городе Волин скандинавские дома возрастом 1000 лет
Их конструкция напоминает постройки торговых поселений скандинавской эпохи викингов на побережье Балтийского моря
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Во время раскопок в раннесредневековом городе Волин на северо-западе Польши археологи нашли четыре дома возрастом 1000 лет. Дома похожи на те, которые существовали в эпоху викингов на берегу Балтийского моря. Они датируются XI или началом XII века.

Изображение: Марцин Белецкий / PAP

Раскопки проводятся в рамках трёхлетнего совместного проекта. Его цель состоит в первую очередь в поиске гавани и анализа вклада купцов, ремесленников и поселенцев из Скандинавии в становление этого города.

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Найденные дома стоят на основании из глины и песка размером 5 х 5 м. Они располагаются плотно друг к другу, будучи разделёнными дренажными каналами шириной 50 см.

Вокруг домов нашли бусины из янтаря и стекла, украшения из металла, глиняную пряслицу, керамику, кости животных и точильные камни из добытого в Норвегии камня. Последние указывают на связь Волина со Скандинавией.

Изображение: Марцин Белецкий / PAP

Археологи нашли также сосуды с неизвестными клеймами. В рамках прежних раскопок на Серебряном холме нашли тысячи фрагментов керамики и костей животных, украшения, бусы и точильные камни зарубежного происхождения. Население этого города было смешанным, со славянским ядром, но также в нём могли проживать скандинавы.

В настоящее время специалисты исследуют остатки домов в слоях X века. Более глубокие слои, относящиеся к IX и, возможно, концу VIII веков, способны дать ответ на вопрос о том, когда Волин стал крупным населённым пунктом.

#польша #история #археология #раскопки #викинги #скандинавия
Источник: arkeonews.net
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